Москва досрочно выполнила годовой план по строительству жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Годовой план по застройке жилья в Москве выполнен досрочно, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, установленную норму строительства жилой недвижимости удалось превысить на 100 тысяч квадратных метров. В городе за 2020 год построили и ввели в эксплуатацию 3,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.

"Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения строительной деятельности, в столице досрочно не просто выполнен, но и перевыполнен годовой план ввода жилой недвижимости. При плановых показателях 3,6 миллиона квадратных метров к настоящему времени уже достигнут показатель в 3,73 миллиона квадратных метров", – приводит Агентство "Москва" слова Бочкарева.

Меры поддержки застройщиков и реализация программ города в сфере строительства жилья позволили добиться таких результатов, подчеркнул заммэра.

"Стоит отметить, что общий объем ввода недвижимости с начала года составил 8,2 миллиона квадратных метров при годовом плане 8,5 миллиона квадратных метров. Нет никаких сомнений, что он будет выполнен. Это показывает не только инвестиционную привлекательность рынка недвижимости Москвы, но и запас прочности всего московского Стройкомплекса", – заключил Бочкарев.​

Ранее он рассказал, что территории бывших промзон в городе обладают большим потенциалом для нового градостроительного развития. По его словам, в течение следующих нескольких лет большое внимание уделят данному направлению.

