На юге и западе Москвы реорганизуют два участка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Две территории на юге и западе столицы будут реорганизованы. Одна из территорий находится в Южном Бутове, вторая – на Никулинской улице. Решение о реорганизации приняли на заседании ГЗК, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в столице продолжается работа по преображению бывших промышленных зон.
"В рамках нового проекта в промзоне Южное Бутово планируется разместить объекты производственного и общественно-делового назначения, необходимую социальную инфраструктуру и жилые дома. Общая площадь составит порядка 364 тысяч квадратных метров. Будет создано более трех тысяч рабочих мест", – приводятся в материале слова Ефимова.
Отмечается, что площадь территории на Никулинской улице составляет 0,68 гектара. Здесь планируют построить около 20,4 тысячи квадратных метров объектов общественного назначения.
Как стало известно ранее, на территориях бывших промышленных зон столицы с 2011 года построили более 800 объектов недвижимости. Общая площадь возведенной с 2011 года недвижимости составила более 24,5 миллиона квадратных метров. В это число входят как жилые дома, так и инфраструктурные объекты. Отмечалось, что жилье суммарно занимает 17 миллионов квадратных метров. Жителям Москвы также доступны 64 социальных учреждения и 135 зданий административно-делового назначения.
Территорию бывшей промзоны Братцево реорганизуют
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