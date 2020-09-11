На территории ЗИЛа построят мост через Москву-реку и новые дороги

12:04
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
В южной части территории Завода имени Лихачева появится мост через Москву-реку и новые дороги. Соответствующий проект уже согласовали в Москомэкспертизе, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Предусмотрено строительство моста через старое русло реки и Проектируемого проезда № 4062 – магистральной улицы общегородского значения", – рассказал глава ведомства Валерий Леонов.
По его словам, движение будет двусторонним, в каждом направлении по две полосы. Для организации левого поворота создадут дополнительную полосу. В заездных карманах обустроят посадочные площадки с павильонами ожидания и остановки общественного транспорта.
Уточняется, что мост длиной более 400 метров будет возведен на участке Симоновской набережной, который соединит два проектируемых проезда на противоположных сторонах реки. Для обеспечения судоходства на нем установят береговые знаки и светильники.
Также специалисты проведут благоустройство и озеленение территории. Отмечается, что на бывшем заводе "ЗИЛ" реализуется крупнейший в городе проект реконструкции промышленной площадки.
В сентябре 2019 года на его территории открыли самую большую школу в России на 2,5 тысячи мест. У образовательного учреждения есть несколько блоков: для начальной, основной и старшей школы, а также культурно-спортивная зона.
Для большей безопасности дети из учебного центра могут дойти до территории жилого комплекса "Зиларт" по специальному переходу, минуя проезжую часть.
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