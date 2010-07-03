Самая большая школа и Центр водных видов спорта: как проходит "реновация" ЗИЛа

В столице активно реорганизуют бывшие промзоны. На их месте строят современные жилые комплексы, парки, центры современного искусства, музеи и многое другое. Всего в Москве проходят процесс "перестройки" около 70% промышленных зон. Одним из наиболее удачных примеров реорганизации является территория бывшего автомобильного завода ЗИЛ. Рассказываем, что построили в ЗИЛе за последнее время.
Самая большая школа в России
В сентябре 2019 года на территории бывшего завода ЗИЛ открыли самую большую школу в России на 2,5 тысячи мест. У образовательного учреждения есть несколько блоков: для начальной, основной и старшей школы, а также культурно-спортивная зона.
Ученики начальной и старшей школы могут выйти отдохнуть во внутренние дворы, где есть зоны для спорта и отдыха. Обедают школьники в столовой с двумя современными залами: для старших и младших классов. Помимо этого, в здании школы открыли комнаты отдыха, хореографические залы и даже несколько спален.
Также в новой школе начал работать экспериментальный учебный центр, в котором располагаются комнаты для кружков и секций, лингвистический блок, "Кванториум" и специализированные классы для естественных наук.
Для большей безопасности дети из учебного центра могут дойти до территории жилого комплекса "Зиларт" по специальному переходу, минуя проезжую часть.
"Акватория "ЗИЛ"
В этом году на территории бывшей промзоны открылся спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ". Строить Центр водных видов спорта ЗИЛа, который состоит из двух частей, начали еще в 2014 году. В первой уже несколько лет тренируются звезды синхронного плавания, а "Акватория" стала второй половиной центра. Там есть два 50-метровых бассейна, тренажерные залы и целый ряд других спортивных объектов.
Основной крытый бассейн предназначен прежде всего для спортивных школ по плаванию, но в нем могут заниматься все желающие. Он оборудован подводным освещением и системой подогрева обходных дорожек. А бассейн на улице открыт круглый год.
В "Акватории "ЗИЛ" также есть батутно-акробатический зал с полным комплектом оборудования для тренировок профессиональных спортсменов. Там же работает система измерения времени полета и горизонтального перемещения спортсмена на батуте.
Так, в 2018 году на бывшей территории промзоны открыли ландшафтный парк "Тюфелева роща". Также там построили Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, станции метро и МЦК, ледовый дворец и причал с 150-метровым амфитеатром. Впоследствии на территории бывшего комплекса планируется создать филиал Эрмитажа, арт-центры и картинные галереи. Также здесь появится один из самых длинных бульваров в Москве, длина которого составит более 1,2 километра.