Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

05 сентября, 08:51

Самая большая школа и Центр водных видов спорта: как проходит "реновация" ЗИЛа

общество город

В столице активно реорганизуют бывшие промзоны. На их месте строят современные жилые комплексы, парки, центры современного искусства, музеи и многое другое. Всего в Москве проходят процесс "перестройки" около 70% промышленных зон. Одним из наиболее удачных примеров реорганизации является территория бывшего автомобильного завода ЗИЛ. Рассказываем, что построили в ЗИЛе за последнее время.

Самая большая школа в России

В сентябре 2019 года на территории бывшего завода ЗИЛ открыли самую большую школу в России на 2,5 тысячи мест. У образовательного учреждения есть несколько блоков: для начальной, основной и старшей школы, а также культурно-спортивная зона.

Ученики начальной и старшей школы могут выйти отдохнуть во внутренние дворы, где есть зоны для спорта и отдыха. Обедают школьники в столовой с двумя современными залами: для старших и младших классов. Помимо этого, в здании школы открыли комнаты отдыха, хореографические залы и даже несколько спален.

Также в новой школе начал работать экспериментальный учебный центр, в котором располагаются комнаты для кружков и секций, лингвистический блок, "Кванториум" и специализированные классы для естественных наук.

Для большей безопасности дети из учебного центра могут дойти до территории жилого комплекса "Зиларт" по специальному переходу, минуя проезжую часть.

"Акватория "ЗИЛ"

В этом году на территории бывшей промзоны открылся спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ". Строить Центр водных видов спорта ЗИЛа, который состоит из двух частей, начали еще в 2014 году. В первой уже несколько лет тренируются звезды синхронного плавания, а "Акватория" стала второй половиной центра. Там есть два 50-метровых бассейна, тренажерные залы и целый ряд других спортивных объектов.

Основной крытый бассейн предназначен прежде всего для спортивных школ по плаванию, но в нем могут заниматься все желающие. Он оборудован подводным освещением и системой подогрева обходных дорожек. А бассейн на улице открыт круглый год.

В "Акватории "ЗИЛ" также есть батутно-акробатический зал с полным комплектом оборудования для тренировок профессиональных спортсменов. Там же работает система измерения времени полета и горизонтального перемещения спортсмена на батуте.

Производство на ЗИЛе сильно сократилось с начала 1990-х, территория завода не использовалась. В 2012 году было принято решение реорганизовать территорию. На производство было выделено 50 гектаров в южной части промзоны, а остальная территория должна была получить обновленную инфраструктуру и достопримечательности.

Так, в 2018 году на бывшей территории промзоны открыли ландшафтный парк "Тюфелева роща". Также там построили Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, станции метро и МЦК, ледовый дворец и причал с 150-метровым амфитеатром. Впоследствии на территории бывшего комплекса планируется создать филиал Эрмитажа, арт-центры и картинные галереи. Также здесь появится один из самых длинных бульваров в Москве, длина которого составит более 1,2 километра.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать