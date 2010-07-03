Самая большая школа и Центр водных видов спорта: как проходит "реновация" ЗИЛа

В столице активно реорганизуют бывшие промзоны. На их месте строят современные жилые комплексы, парки, центры современного искусства, музеи и многое другое. Всего в Москве проходят процесс "перестройки" около 70% промышленных зон. Одним из наиболее удачных примеров реорганизации является территория бывшего автомобильного завода ЗИЛ. Рассказываем, что построили в ЗИЛе за последнее время.

Самая большая школа в России

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В сентябре 2019 года на территории бывшего завода ЗИЛ открыли самую большую школу в России на 2,5 тысячи мест. У образовательного учреждения есть несколько блоков: для начальной, основной и старшей школы, а также культурно-спортивная зона.

Ученики начальной и старшей школы могут выйти отдохнуть во внутренние дворы, где есть зоны для спорта и отдыха. Обедают школьники в столовой с двумя современными залами: для старших и младших классов. Помимо этого, в здании школы открыли комнаты отдыха, хореографические залы и даже несколько спален.

Также в новой школе начал работать экспериментальный учебный центр, в котором располагаются комнаты для кружков и секций, лингвистический блок, "Кванториум" и специализированные классы для естественных наук.

Для большей безопасности дети из учебного центра могут дойти до территории жилого комплекса "Зиларт" по специальному переходу, минуя проезжую часть.

"Акватория "ЗИЛ"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 12

В этом году на территории бывшей промзоны открылся спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ". Строить Центр водных видов спорта ЗИЛа, который состоит из двух частей, начали еще в 2014 году. В первой уже несколько лет тренируются звезды синхронного плавания, а "Акватория" стала второй половиной центра. Там есть два 50-метровых бассейна, тренажерные залы и целый ряд других спортивных объектов.

Основной крытый бассейн предназначен прежде всего для спортивных школ по плаванию, но в нем могут заниматься все желающие. Он оборудован подводным освещением и системой подогрева обходных дорожек. А бассейн на улице открыт круглый год.

В "Акватории "ЗИЛ" также есть батутно-акробатический зал с полным комплектом оборудования для тренировок профессиональных спортсменов. Там же работает система измерения времени полета и горизонтального перемещения спортсмена на батуте.