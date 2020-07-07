Завершено строительство причала на набережной Шагала в квартале "Зиларт"

10:54
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Специалисты завершили строительство причала в квартале "Зиларт", сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
"Причал на участке набережной Марка Шагала, концепцию которого разрабатывало архбюро "Меганом", уже готов и вскоре станет пунктом остановки речного городского транспорта, маршруты которого уже сегодня прорабатывают городские власти", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
В пресс-службе подчеркнули, что новый причал длиной 65 метров способен принять двухпалубный пассажирский Р-51 на 240 пассажиров. В период навигации такие теплоходы в течение 10 часов курсируют по Москве-реке и раз в час пристают к причалам.
Кузнецов рассказал, что концепция благоустройства раскрывает рекреационный потенциал акватории, делая городские набережные доступным и популярным местом отдыха горожан.
"По сути, это проект нового столичного парка у воды", – добавил главный архитектор Москвы.
Ранее глава департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в этом году планируется начать строительство моста через старое русло Москвы-реки в южной части территории бывшей промзоны ЗИЛ.
Всего будет проложено и реконструировано почти 5,9 километра дорог, в том числе построен мост через затон Новинки и подземный пешеходный переход. Предстоит благоустроить набережные Москвы-реки площадью 32 гектара. Там появятся пешеходные зоны, велодорожки, площадки для общественных мероприятий, отдыха и спорта, детские игровые площадки.
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