Реконструкцию набережных в Москве планируют завершить до 2023 года

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Реконструкцию набережных в Москве планируется завершить до 2023 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

"В настоящее время прорабатываются решения, включающие зоны отдыха, пешеходные связи для ближайших существующих и новых микрорайонов, причалы для создаваемых маршрутов водного транспорта", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году была завершена реконструкция Симоновской набережной, началось строительство набережной Марка Шагала. Участок Шелепихинской набережной – от Третьего транспортного кольца до Карамышевской набережной – находится в проектировании.

Отмечается, что по остальным участкам набережных ведется предпроектная проработка. Речь идет об участке набережной – от Филевского парка до территории театра "Мастерская Фоменко", набережной Тараса Шевченко – от ТТК до Украинского Бульвара, о Мнёвниковской пойме, Карамышевской набережной и Нагатинской пойме.

Бочкарев подчеркнул, что по поручению Сергея Собянина набережные реконструируют по новым правилам, согласно которым возле каждой береговой линии должен быть отступ, что позволит организовать пространство возле воды для отдыха горожан.

В прошлом году в Москве благоустроили почти 160 парков, скверов и знаковых объектов. Работы провели на территории поймы реки Яузы вдоль Заповедной улицы, в Детском Черкизовском парке, парке усадьбы Люблино, парке Дружбы, парке Победы в Зеленограде и парке на набережной в Капотне.

Большое внимание в столице уделяется развитию Москвы-реки. К 2023 году планируется сделать всю территорию вдоль реки доступной для горожан и туристов. Появятся современные набережные и пешеходные зоны. За девять лет благоустроили 31 набережную. Работы завершены на протяжении 55,8 километра.

