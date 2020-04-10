Строительство моста на территории ЗИЛа начнется в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство моста через старое русло Москвы-реки в южной части территории бывшей промзоны ЗИЛ планируется начать в этом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента строительства Рафика Загрутдинова.

По мосту можно будет проехать с набережной Марка Шагала к проспекту Андропова и далее к ландшафтным паркам и детскому развлекательному центру "Остров мечты".

Всего будет проложено и реконструировано почти 5,9 километра дорог, в том числе построен мост через затон Новинки и подземный пешеходный переход.

Предстоит благоустроить набережные Москвы-реки площадью 32 гектара. Там появятся пешеходные зоны, велодорожки, площадки для общественных мероприятий, отдыха и спорта, детские игровые площадки.

Также планируется оборудовать отстойно-разворотную площадку для наземного общественного транспорта, построить здание конечной станции и западный выход станции ЗИЛ Московского центрального кольца.

Ранее сообщалось, что у парка развлечений "Остров мечты" появится собственная станция метро. Станция "Парк чудес" войдет в состав будущей Бирюлевской линии.