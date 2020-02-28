Реконструкция набережных в Москве завершится в 2023 году. Как изменятся территории

Москва-река, как одно из главных достояний столицы, должна стать важнейшей точкой притяжения в городе. С 2011 года для этого сделано уже многое – в Москве привели в порядок свыше 60 километров набережных. Полностью реконструкция прибрежных территорий должна завершиться в 2023 году, а значит, работы предстоит еще много. Рассказываем, как преобразятся столичные набережные, а также как новые прибрежные зоны впишутся в общий облик столицы.

Микс современного и исторического на острове

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

Остров Балчуг находится практически в самом центре Москвы – расположение, естественно, привело к тому, что местность заполонили кафе, бары, гостиницы, лофты, общественные центры и другие организации, пользующиеся популярностью у большинства категорий населения города.

В то же время в качестве зоны для променада место практически не используется ни москвичами, ни туристами. Пешеходные зоны на набережных очень узкие, а рядом – оживленное автомобильное движение. Кроме того, территория давно требует косметического ремонта, а также озеленения.

В правительстве на Булчуг уже обратили внимание. Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, справиться со всеми работами планируют еще до окончания 2020 года. Правда, дел предстоит немало, ведь речь идет о благоустройстве всего острова, а не отдельного его участка.

В рамках работ на острове Балчуг планируется привести в порядок следующие объекты: Софийскую набережную;

Раушскую набережную;

Садовническую набережную;

Космодамианскую набережную;

Садовническую улицу;

Комиссариатский переулок;

Фалеевский переулок;

Раушский переулок;

Репинский сквер. *всего благоустроят 12 километров набережных и примыкающих к ним переулков.

*всего благоустроят 12 километров набережных и примыкающих к ним переулков.

Прогулочная зона на набережных

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

В первую очередь прогулочные зоны отремонтируют. На тротуарах обновят покрытие: старый асфальт заменят на более экологичную и долговечную гранитную плитку. Кроме того, в планах – обновить покрытие проезжей части, а также установить гранитные бордюры вместо обычных старых.

Территория озеленится: вдоль прогулочной зоны высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны, цветники. При этом все существующие зеленые насаждения на Балчуге сохранят – для них будет проведена специальная программа по уходу и оздоровлению.

Помимо клумб, на набережных и примыкающих к ним улицах появится современное освещение – новые фонари с энергосберегающими лампами. Также внимание будет акцентировано на парапете, проходящем вдоль кромки воды, с помощью специального освещения.

Заключительный элемент – малые архитектурные формы. Особенное внимание уделят скамейкам. Их расставят по зонам в зависимости от стиля. Например, вдоль зданий установят лавочки в историческом стиле, соответствующем старинным постройкам. Возле воды, где горожане катаются на самокатах, скейтах и сегвеях, малые архитектурные формы будут современными. Больше всего внимания привлекут скамейки на Космодамианской набережной напротив Дома музыки: у них будет комбинированный дизайн, одновременно напоминающий линии этого здания и перекликающийся с темой реки.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, перед властями стоит задача сделать на Балчуге зону, пригодную для отдыха людей, но при этом не лишить ее других функций.





Петр Бирюков заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Комплексное благоустройство четырех набережных в самом центре столицы улучшит городскую среду вдоль Москвы-реки. Основная задача – создать комфортную прогулочную зону, наполнить новыми функциями и раскрыть рекреационный потенциал набережных, сохранив возможность их транзитного использования.

Стоит отметить, что вся инфраструктура набережных будет приспособлена для людей с ограниченными возможностями.

Благоустройство скверов

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помимо набережных, в планах властей – благоустройство всей зеленой территории Балчуга. Таким образом, работы коснутся и небольших зеленых парков, расположенных в разных частях острова.

Репенский сквер площадью четыре гектара был открыт в 1948 году к 800-летию Москвы. С тех пор никакие глобальные работы по его преображению не происходили. В рамках благоустройства в сквере увеличат количество зеленых насаждений согласно архивным ситуационным планам, а также сохранят и приведут в порядок старые растения. Прогулочную зону украсят фонарями, скамейками и урнами, выполненными в стиле конца 40-х годов прошлого века.

Кроме того, в порядок приведут и сквер возле дома № 22 по Космодамианской набережной, где стоит памятник поэту Некрасову.

Концепции благоустройства набережных Балчуга были представлены местным жителям на общественных обсуждениях. Большинство ими высказанных пожеланий были связаны в первую очередь с высадкой новых деревьев и кустарников, а также с установкой новых малых архитектурных форм и заменой оборудования на детских площадках. Как сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ, все просьбы горожан были учтены в рамках разработки финальных проектов.



Необычный ландшафт и разделение на зоны

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект Филевской набережной также разрабатывался с участием местного населения. Сегодня общественные слушания – обязательная часть многих проектов благоустройства и реконструкции. Что касается Филевской набережной, правительство планирует привести в порядок участок от Филевского парка до территории театра "Мастерская П. Н. Фоменко". По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в рамках этого проекта стоит задача привести участок в порядок, при этом не перегрузив его различным функционалом.

Пять оттенков набережной

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ввиду особенностей некоторых участков набережной стало невозможным применять один и тот же подход по благоустройству на территории всей набережной. Поэтому ее условно поделили на пять частей.





Сергей Кузнецов главный архитектор Москвы Мы работали не только над индивидуальными особенностями каждого из участков набережной. Перед нами стояла задача создать единый объект с комфортной инфраструктурой. Мы выявили и усилили лучшие стороны каждой набережной.

Дело в том, что некоторые участки входят в границы особо охраняемых природных территорий, что накладывает свой отпечаток на работы по благоустройству. На таких территориях применяются ограничения по работам: например, требуются определенные материалы твердых уличных покрытий, специальное освещение, максимальное сохранение озеленения и так далее.

Тем не менее даже на таких отрезках предусмотрено все необходимое для полноценного отдыха горожан. "Новые пешеходные, беговые и велосипедные дорожки сформируют единый маршрут на всем протяжении набережных Москвы-реки", – пояснил Кузнецов. И, несмотря на условное деление территории, всю зону у воды приведут в порядок, а концепция набережной останется единой.

Регулярная и природная зоны

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

Также среди особенностей набережной можно выделить серьезную ширину (50 метров) и значительные перепады высот (до пяти метров). Кроме того, на работы накладывает отпечаток тесное соседство с крупным жилым комплексом. По этой причине создатели проекта разбили набережную на две контрастные зоны – регулярную и пейзажную.

Первая будет располагаться вдоль фасадов домов и будет выполнена в подчинении строгой архитектуре комплекса – она является ее логическим продолжением. По ней параллельно друг другу идут пешеходная, беговая и велосипедная дорожки, разделенные воссозданной лесополосой, прямоугольными клумбами из кустарников и цветниками правильной формы.

В основу разработки пейзажной, или природной, зоны легло условие, что с большей части набережной высоток видно не будет благодаря большому перепаду высот. Она расположится ближе к воде. И здесь архитектура поддастся влиянию природного ландшафта с его плавными живописными линиями.

Спортивная инфраструктура

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоит отметить, что набережная преобразится не только с точки зрения природного ландшафта, в том числе она приобретет естественные для парковой зоны сегодня функции.

Формирование спортивной инфраструктуры – современный тренд, который в первую очередь отвечает потребностям населения. Таким образом, в рамках проекта на набережной появятся беговые и велосипедные дорожки, а также пункты проката.

Для населения, предпочитающего более спокойный образ жизни, архитекторами предусмотрена комфортная прогулочная зона и смотровая площадка, а также точки с уличной едой.

"Умный" ландшафт на набережной Марка Шагала

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отличительная черта этого проекта – многофункциональный "умный" ландшафт, который должен оградить отдыхающих от ветра и городского шума. К моменту запуска первого этапа 820 метров набережной будет разбито на четыре зеленые зоны: цветущие сады, редколесье с травами и кустарником, разнотравье, включающее в себя только лужайки и цветы, а также так называемые пушистые холмы, имитирующие настоящий лес.

Здесь появится более тысячи кустарников и несколько десятков тысяч многолетних цветов, которые прекрасно чувствуют себя в российском климате, например тюльпаны, нарциссы. Также рабочие высадят 274 дерева – некоторые будут достигать в высоту семи метров.

Таким образом, из некогда "шрама" на лице столицы набережная ЗИЛа превратится в огромный зеленый парк у воды – новое пространство получит название "На набережной". В основу его концепции лягут четыре взаимно интегрированных пространства: "Магниты", "Спорт", "Отдых" и "Променад". По сути, это тематические маршруты для прогулок, которые горожане смогут выбирать в зависимости от собственных интересов.

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Магниты" – это пространство, которое включает в себя три основные точки притяжения парка: три площади, восемь площадок для проведения различных мероприятий, а также кафе, киоски, несколько десятков мобильных точек с уличной едой;

"Спорт" объединит в себе дорожки для бега и велодорожки, городские пункты велопроката, девять спортивных площадок и шесть площадок для игр, а также два пункта проката соответствующего инвентаря;

Маршрут "Отдых" – это аллея для пеших прогулок длиной более двух километров, вдоль которой расположится с десяток "секретных" садов с различными фонтанами, скульптурами и ландшафтными композициями;

"Променад" – своеобразный аналог зоны "Отдых" лишь с тем различием, что прогулочная аллея на этом маршруте расположена вдоль реки. Кроме того, в рамках работ планируется построить тут два причала и организовать три спуска к воде.



По итогу работ набережная Марка Шагала станет в три раза длиннее – ее протяженность составит 3,8 километра. Реконструкцию участка планируется завершить в третьем квартале 2020 года.

80 километров набережных Москвы

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несмотря на то что с 2011 года правительство столицы привело в порядок свыше 60 километров прибрежных территорий, большую часть работ еще только предстоит выполнить. Ведь общая протяженность обоих берегов Москвы-реки, у которых есть потенциал стать самыми популярными точками притяжения города, составляет около 200 километров.

"В данный момент набережные Москвы-реки превращаются в многофункциональные пространства, встроенные в ткань города", – рассказал Москве 24 Сергей Кузнецов. По его словам, с этой точки зрения столица развивается в русле ведущих европейских столиц и учитывает опыт зарубежных коллег при работе с водоемами.





Сергей Кузнецов главный архитектор Москвы Эту работу можно разделить на две части – ремонт исторических набережных и создание новых набережных для отдыха у воды, особое внимание уделяется формированию доступной и комфортной городской среды. При этом существует идея соединить все столичные набережные в единый пешеходный маршрут, чтобы человек мог, например, на велосипеде пересечь весь город, не испытывая дискомфорта.

При этом архитектор отметил, что проект каждой набережной индивидуален: никаких единых критериев реконструкции и благоустройства не существует. Это прекрасно видно на примерах проектов набережных, а также на участках, которые уже привели в порядок. Тем не менее все территории в первую очередь стараются сделать пригодными для пешеходов.

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Мы делаем удобные места для отдыха, качественное озеленение, открываем воду горожанам. То есть там, где возможно, делаем оборудованные спуски к воде, развиваем речной транспорт. Это лишь ключевые компоненты многофункциональной среды, которые могут и должны меняться в зависимости от конкретной территории – ее архитектурно-градостроительного значения, исторического контекста. Кроме того, мы всегда должны учитывать пожелания жителей", – заключил Кузнецов.

Как заявил ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, работы по реконструкции набережных планируется завершить до 2023 года.