Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве проводится активная реорганизация промзон, которая превращает старые недействующие предприятия в комфортные городские кварталы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, было принято решение реорганизовать почти 13 тысяч гектаров. В последнее время на территории бывших промзон построено около 20 миллионов квадратных метров жилой и нежилой недвижимости.

Многие заводы перестали работать к началу XXI века. Это связано либо с проблемами с адаптацией к новым экономическим реалиям, либо с моральным устареванием производства. Данные территории называют ржавым поясом Москвы.

Раньше общая площадь столичных промзон составляла 18,8 тысячи гектаров. Сейчас в Москве активно реализуется программа по преобразованию недействующих предприятий в новые городские кварталы и инновационные компании.

В частности, еще в 2000-е столичные жители создавали арт-кластеры на территориях бывших заводов. Один из самых удачных примеров – центр современного искусства "Винзавод", который основан на месте старейшего пивоваренного завода "Московская Бавария".

В советское время предприятие производило до 170 наименований вин. Сейчас же на территории бывшего завода организованы мастерские художников, галереи современного искусства, кафе, детские студии, магазины и творческие шоурумы.

Впоследствии на территории промзоны создали большой творческий квартал. В него вошел и комплекс "Арма", организованный на месте бывшего Московского газового завода. Он перестал работать в конце 1990-х годов, а в 2010-м завод реконструировали. В настоящий момент комплекс "Арма" представляет собой бизнес-квартал с лофт-пространствами, кафе, типографией, архитектурными студиями.

Кондитерская фабрика "Большевик" также стала примером удачной реконструкции заводского комплекса. Он был построен еще в 1884 году, а в 1990-е промышленные здания были адаптированы под склад. В начале 2010-х началась реорганизация промзоны. Так, в здании, где раньше хранилась мука, пространство обновили и придали ему новый стиль, и там появился Музей русского импрессионизма.

Одним из наиболее удачных примеров реорганизации промзоны является ЗИЛ. Производство на нем сильно сократилось с начала 1990-х, территория завода не использовалась. В 2012 году было принято решение реорганизовать территорию.

На производство было выделено 50 гектаров в южной части промзоны. Остальная территория должна была получить обновленную инфраструктуру и достопримечательности. Так, в 2018 году на бывшей территории ЗИЛа открыли ландшафтный парк "Тюфелева роща". Также там построили Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, самую крупную в России школу, станции метро и МЦК, ледовый дворец и причал с 150-метровым амфитеатром.

Впоследствии на территории бывшего комплекса планируется создать филиал Эрмитажа, арт-центры и картинные галереи. Также здесь появится один из самых длинных бульваров в Москве, длина которого составит более 1,2 километра.

Реорганизацию территории осуществляют и на Московском металлургическом комплексе "Серп и Молот". Раньше он был крупнейшим заводом в Центральной России, но в XXI веке производство на нем остановилось.

Сейчас на территории комплекса строят современные жилые дома. В них смогут переехать 19 тысяч человек. Также там создадут Дом культуры и музыки, кроме того, откроют две школы, восемь детских садов, детско-взрослую поликлинику, торговые и спортивные объекты.

Помимо этого, там строится парк "Зеленая река", первая очередь которого уже открыта. Он наполнен интересными объектами – от моста с опорами-кадками и висячими садами до лабиринта в вековом дубе.

Промзона "Октябрьское поле" также получила свое развитие. На ее месте организуется квартал в стиле советского ар-деко, который создается с 2015 года. Уже сейчас построены и заселены четыре корпуса первой очереди комплекса, а также открыты детский сад и торговые объекты. Помимо этого, идет подготовка к строительству еще одного детского образовательного учреждения, а также школы и поликлиники.

Помимо этого, жилой комплекс будет отличаться комфортной территорией для прогулок между домами. 1,5 гектара бывшей промзоны будет выделено под зеленую зону. Кроме того, планируется открыть технопарк с 1,5 тысячи рабочих мест.

Промзона Грайвороново занимает территорию 360 квадратных метров. На их месте строят несколько жилых комплексов с социальной и коммерческой инфраструктурой. Часть территории превратили в парк, разбив в них яблоневые и вишневые сады.

Помимо этого, рельефное пространство стало продолжением ландшафта бульвара, который протянется на 860 метров. Вдоль него за 2019 год высадили 200 деревьев и 12,5 тысячи кустарников. Также на территории бывшей промзоны будут созданы поликлиники, детские сады, школы, многофункциональные комплексы, магазины, офисы и фитнес-центры.

Ранее о ходе реорганизации промзон рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря этому процессу удалось создать 500 тысяч новых рабочих мест. Помимо этого, на территории бывших промзон было построено жилья для полумиллиона москвичей.