Собянин рассказал о ходе реорганизации московских промзон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин заявил, что благодаря реорганизации бывших промышленных зон столицы удалось создать около 500 тысяч новых рабочих мест. Об этом мэр столицы рассказал при осмотре работ по реорганизации "Братцево", передает Агентство "Москва".

"В Москве очень много промзон, и значительная часть этих промзон сохранила производство, высокотехнологичное производство. Но в то же время значительная часть промзон представляет такое полузаброшенное хозяйство. Хозяевам оно досталось практически за бесценок в начале 90-х годов, ничего там не делается", – сообщил Собянин. По словам главы города, перед властями поставлена задача – придать новую жизнь промышленным территориям.

"За последние годы было реорганизовано десятки промзон, построено около 20 миллионов квадратных метров недвижимости. И жилой, и нежилой. Было создано около 500 тысяч современных рабочих мест, с одной стороны. С другой стороны, построено жилья для полмиллиона москвичей", – отметил градоначальник.

При этом Собянин напомнил, что правительство столицы продолжает комплексное развитие бывших промзон. В частности, для этого разрабатываются новые проекты. "Один из таких проектов реализован здесь, в "Братцево", на базе старого Мехзавода № 2", – сказал он.

Помимо того, строительный концерн "Крост", занимающийся реорганизацией "Братцево", смог сохранить исторические элементы старого завода, заключил Сергей Собянин.

Промзона "Братцево" находится на Ленинградском шоссе (в районах Войковском и Головинском).

Согласно информации пресс-службы мэра и правительства города, в 2014 году власти столицы одобрили проект реорганизации территории бывшего Механического завода. Сейчас подходит к концу строительство ЖК "Невский", рассчитанного на две тысячи квартир.

Создать новый городской квартал в бывшей промзоне "Братцево" планируют в течение ближайших двух лет.

Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют три участка промзон. Появится более 350 тысяч квадратных метров общественных объектов, среди которых бизнес-центры и деловые пространства, торговые площади, объекты общепита.