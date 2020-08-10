Бизнес-центры и торговые площади. В Москве реорганизуют три участка промзон

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Три участка промзон на севере и юго-востоке столицы реорганизуют для работы и отдыха, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Работы пройдут в рамках реализации проектов комплексного развития территорий. Такое решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии города.
Как рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, проекты позволяют преобразить невостребованные пространства и создать на их месте современную городскую среду.
Он уточнил, что работы будут вестись за счет инвестора, который вложит 24,6 миллиарда рублей.
"В рамках новых проектов инвестор вложит 15,7 миллиарда рублей в редевелопмент двух участков промзоны в Коровино площадью 8,5 гектара и 4,9 гектара и 8,9 миллиарда – в развитие участка площадью 8,4 гектара в Капотне", – подчеркнул он.
На территории промзон организуют инфраструктуру для работы и отдыха. Появится более 350 тысяч квадратных метров общественных объектов, среди которых бизнес-центры и деловые пространства, торговые площади, объекты общепита. В рамках проектов создадут семь тысяч новых рабочих мест.
Ранее сообщалось, что к 2023 году в Москве появится технопарк "ЗИЛ". В создание объекта инвестор планирует вложить 3,3 миллиарда рублей.
На территории технопарка будут производить автокомпоненты, разрабатывать информационные технологии в сфере безопасности, микроэлектронику, проводить научные исследования. Общая площадь имущественного комплекса составит 81 тысячу квадратных метров.
Собянин рассказал о развитии территории ЗИЛа
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