Промзону Руднево ждет масштабная реорганизация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект реорганизации промзоны Руднево. Под новые производственные площадки выделен участок в 7,09 гектара, рассказал заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Промзона в районе Косино-Ухтомском в основном не застроена. В ближайшие годы там пройдет масштабная реорганизация. На территории создадут современную высокотехнологичную площадку, центр притяжения столичной промышленности.

Решение комиссии позволяет начать строительные работы на одном из участков. Там создадут свыше девяти тысяч новых рабочих мест, планируемый объем инвестиций составит 24 миллиарда рублей. Ожидаемый бюджетный эффект оценивается в один миллиард рублей в год.

Ядром промзоны Руднево станет промышленный технопарк. Его резидентами будут высокотехнологичные компании малого и среднего бизнеса, работающие в сферах строительства, авиации и электронной промышленности.

В дальнейшем выделенные под реорганизацию территории промзоны могут получить статус особой экономической зоны.

Ранее сообщалось, что к 2023 году в Москве появится технопарк "ЗИЛ". В создание объекта инвестор планирует вложить 3,3 миллиарда рублей.

На территории технопарка будут производить автокомпоненты, разрабатывать информационные технологии в сфере безопасности, микроэлектронику, проводить научные исследования. Общая площадь имущественного комплекса составит 81 тысячу квадратных метров.