Около 70% промзон реорганизуют в Москве

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Фото: vk.com/mossobyanin
Около 70 процентов промышленных зон столицы находятся на стадии реорганизации, написал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в этом нуждаются не все объекты, поскольку город по-прежнему остается промышленным центром страны. Однако, объясняет глава столицы, представления о комфорте поменялись.
"Теперь в центре внимания – житель города, у которого кроме работы должна быть уютная квартира, школа, садик рядом, а еще поликлиника, парк или сквер", – уточнил он.
"Основные проекты на сегодня – ЗИЛ, Грайвороново, "Серп и Молот" и Востряково. В результате это будут комфортные для жизни микрорайоны с хорошей социальной и транспортной инфраструктурой", – рассказал мэр.
Реконструкция также ожидает бывшую промзону "Октябрьское поле" на северо-западе столицы. Организаторы рассчитывают завершить проект к 2024 году, инвестор вложит в него почти 14 миллиардов рублей. Там появятся технопарк, жилая застройка, социальные объекты – два дошкольных учреждения, школа и поликлиника.
На ЗИЛе в конце 2023 года планируют построить жилой дом. За прошедший год на территориях промзон Москвы возвели более четырех миллионов квадратных метров недвижимости.
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