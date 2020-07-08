Промзону "Октябрьское поле" полностью реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бывшую промышленную зону "Октябрьское поле" на северо-западе Москвы реконструируют в рамках первого российского договора о комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом сообщает портал мэри и правительства столицы.

"Проекты комплексного развития территорий позволяют дать новую жизнь невостребованным пространствам и создавать современную городскую среду, удобную для жизни и работы", – отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В процессе реализации КРТ инвестор вложит в проект почти 14 миллиардов рублей. Работы проведут на площади почти 174 тысяч квадратных метров, что также ознаменуется появлением более 500 тысяч новых рабочих мест.

Как рассказала генеральный директор компании-инвестора Татьяна Тихонова, срок реализации проекта по обновлению промзоны составляет шесть лет, а организаторы рассчитывают завершить его к 2024 году.

На территории "Октябрьского поля" появятся технопарк, жилая застройка, а также социальные объекты – два дошкольных учреждения, школа и поликлиника.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в ходе исследования было установлено, что больше трети столичных промзон потенциально пригодно для градостроительного развития. Это является одним из приоритетов городских властей.

Одна из промзон, которые активно реконструируются, – территория бывшего завода имени Лихачева. Здесь возводится жилье и прокладываются дороги, а в конце 2023 года представят жилой дом, украшенный фигурами голубей.

