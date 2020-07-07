Сухой фонтан, каток и площадь для рынка появятся в парке "Зеленая река"

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В парке "Зеленая река", который входит в состав жилого квартала "Символ", появится сухой фонтан, каток и рынок выходного дня, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Парк расширят. Как рассказали в ведомстве, сейчас ведется проектирование второй очереди.
Первая очередь парка длиной порядка 500 метров открылась в прошлом году. Здесь появился мост с опорами-кадками и висячими садами, развивающие игровые площадки из природных материалов, пергола из натуральной лиственницы длиной 30 метров и многое другое.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что проект "Зеленая река" стал лучшим в номинации "Городской дизайн" по версии MUF Community Awards 2020. По его словам , это говорит о том, насколько эффективно и стремительно город развивает бывшие промзоны под руководством Сергея Собянина.
"Проект сделан с душой, много интересных задумок с точки зрения дизайна, озеленения, замечательные площадки для детей. Протяженность парка со временем составит порядка двух километров, а его функционал будет расширен – вторая очередь "Зеленой реки" уже находится в стадии разработки", – отметил Кузнецов.
На участке площадью 1,45 гектара, который продолжит бульвар в сторону шоссе Энтузиастов, появится сквер. Там расположится фасад будущей школы, сухой фонтан и ручей, площадь для рынка выходного дня, площадка для зимнего катка, а также перголы с защитой от дождя и площадка для занятий разнообразными видами спорта.
Парк планируется передать городу в 2025 году.
Ранее сообщалось о завершении строительства причала в квартале "Зиларт".
"Причал на участке набережной Марка Шагала, концепцию которого разрабатывало архбюро "Меганом", уже готов и вскоре станет пунктом остановки речного городского транспорта, маршруты которого уже сегодня прорабатывают городские власти", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
В пресс-службе подчеркнули, что новый причал длиной 65 метров способен принять двухпалубный пассажирский Р-51 на 240 пассажиров. В период навигации такие теплоходы в течение 10 часов курсируют по Москве-реке и раз в час пристают к причалам.
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