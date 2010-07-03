Мост в бывшей промзоне "Серп и молот" планируется открыть летом

Открытие моста над парком в реорганизуемой промзоне "Серп и молот" запланировано на лето, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.
Мост возводится над парком "Зеленая река" в ЖК "Символ". К настоящему моменту завершены монолитные работы на путепроводе, осталось уложить финишное покрытие и выполнить благоустройство.
Заключительный этап строительства моста намечен на май-июнь. Предстоит высадить деревья-крупномеры и ампельные растения, в том числе девичий виноград. В будущем вьющиеся побеги сформируют под конструкциями висячие сады.
Всего в специальные "чаши-опоры" посадят одиннадцать зрелых деревьев и более 200 лиан. При выборе деревьев предпочтение отдадут лиственным породам средней полосы России, например, рябине.
Отмечается, что возведение необычного инженерного объекта началось год назад. Сооружение , который инвестор планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.
Сооружение станет частью проезда в квартал "Свобода". Оно состоит из двух независимых пролетов: один – для движения легковых автомобилей и велосипедов, второй – для пешеходов.
Опалубку на 11 опор, представляющих из себя огромные "чаши", изготовили в Германии. Концепция проекта разработана британскими архитектурными бюро LDA Design и UHA London. Инвестор – компания "Донстрой".
Промзона "Серп и Молот" – одна из самых старых в столице. Сейчас здесь строится жилье с социальной инфраструктурой на 19 тысяч человек. Площадь застройки превысит 1,5 миллиона квадратных метров.
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