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14:30

Мост над парком на юго-востоке столицы украсят висячие сады

город строительство

14:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории бывшего завода "Серп и Молот" в столичном районе Лефортово появится необычный мост. Монолитные работы над парком "Зеленая река" уже завершены. Строительные работы – бетонирование основания дороги и устройство дорожного полотна – начнутся в теплое время года, говорится в сообщении Стройкомплекса столицы.

Авторы проекта – архитектурное бюро "Атриум" и Творческая Мастерская братьев Гараниных. Мост состоит из двух независимых пролетов – один предназначен для движения легковых автомобилей и велосипедов, второй – для пешеходов.

Пролеты опираются на 11 опор, каждая из которых представляет собой "чашу" высотой от 3,5 до 4,35 метра. Весной там высадят взрослые деревья и виноград, ветви которого будут спускаться по опорам, которые сформируют "висячие сады". От моста в парк спускаются пандусы для пешеходов и велосипедистов.

Мост позволит создать крытое общественное пространство с всесезонными зонами отдыха. Его построят в квартале "Свобода" проекта ЖК "Символ", который планируется сдать в конце 2019 года.

Промзона "Серп и Молот" – одна из самых старых в Москве. Сейчас здесь строится жилье с социальной инфраструктурой на 19 тысяч человек. Площадь застройки превысит 1,5 миллиона квадратных метров.

город строительство

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