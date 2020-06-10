Дом с фигурами белых голубей построят на ЗИЛе к 2023 году

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Жилой дом, крышу которого украсят двухметровые фигуры белых голубей, планируют построить на ЗИЛе в конце 2023 года, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, для реализации проекта будет отлито почти 30 специально созданных бетонных элементов.

"Два корпуса – "Дом-птица" Александра Бродского и "Дом-клетка-для-птицы" Алексея Козыря вместе составляют единое пространство жилого комплекса № 15, который уже получил известность как "Дом с голубями", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

Как отмечается, архитектор, автор арт-объектов и хедлайнер фестиваля "Архстояние" Александр Бродский работал над корпусом, крыша которого украшена двухметровыми фигурами белых голубей. Этот восьмиэтажный дом олицетворяет птицу, уточнил Кузнецов.

"Основатель галереи "Цех V" и соавтор "Ледяной пещеры" в "Зарядье" Алексей Козырь в свою очередь создал вторую часть композиции. Его корпус выше – в нем 16 этажей, он лаконичнее, и архитектурно символизирует клетку для птицы", – говорится в сообщении.

По словам Кузнецова, на верхних этажах в фасаде предусмотрены вставки из стекла кубической формы. Архитектор отметил, что корпус Бродского со скульптурами птиц отличает особый вид кладки клинкерного кирпича, а также французские балконы.

В пресс-службе добавили, что ЖК обеспечен объектами культурной, социальной, спортивной и образовательной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что за прошедший год на территориях столичных промзон возвели более четырех миллионов квадратных метров недвижимости. Главным городским проектом редевелопмента в прошлом году стал бывший завод "ЗИЛ". На его территории планируют возвести порядка шести миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 3,6 миллиона отдадут под жилье.

Еще одной точкой роста стала территория бывшего завода "Серп и молот". Там появятся две школы, восемь детских садов и поликлиника. На территории будет возведено 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Уже построено свыше 360 тысяч квадратных метров жилья.