Хуснуллин назвал основные задачи Минстроя России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В среду, 22 января, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел первое рабочее совещание в Минстрое, где обозначил основные задачи, которые стоят перед министерством.
"На встрече с президентом и председателем правительства поставлена конкретная задача внести кардинальные изменения, чтобы строительная отрасль стала одним из основных драйверов развития страны. Мы должны составить планы работы по национальным проектам и подготовить все необходимые решения, которые выведут отрасль на новый уровень и будут давать результат каждый год", – приводит слова Хуснуллина РИА Недвижимость.
В ходе совещания вице-премьер отметил результаты строительства в Москве, сообщив о высоком уровне комплексного освоения территорий за 2019 год.
"Мы вышли на ввод 10 станций метро в год, на дороги... Но мы вместе с Сергеем Семеновичем на это отдали 10 лет жизни, каждый день системной работы. За 2019 год мэр Москвы провел 242 совещания и выезда на объекты строительства. Он живет этим, поэтому все получается", – заявил Хуснуллин.объявлен новый состав правительства. Указ о его новой структуре подписал Владимир Путин. Согласно документу, у премьера РФ будет 9 замов вместо 10, в том числе один первый. В новый состав вошел Марат Хуснуллин.
Первым вице-премьером будет советник президента Андрей Белоусов. Также вице-премьерами назначены Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко.
Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин, занимающий пост главы Федеральной налоговой службы.
Путин также включил Мишустина в состав Совбеза РФ. Глава кабмина заявил, что на реализацию социальных обязательств послания президента в этом году понадобится 450 миллиардов рублей.
Мишустин озвучил Путину свои предложения по структуре и составу правительства России
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