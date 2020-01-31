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Москва 24

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Общество

14:08

Опыт Москвы по развитию депрессивных территорий можно применить в регионах – Хуснуллин

город строительство общество

Московский опыт по преобразованию запущенных территорий могут использовать в других регионах России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

По словам вице-премьера, в городах страны довольно часто встречаются заброшенные участки, которым можно было бы найти новое применение. Складываются даже ситуации, когда формально территория не оставлена, но и используется неэффективно.

"Большой опыт по развитию депрессивных территорий в Москве. Причем опыт как организационный, так и правовой. Поэтому я считаю, что надо брать московскую практику, надо посмотреть практику других регионов, потому что не везде можно применить то, что есть в Москве", – заявил Хуснуллин.

Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы сообщили, что при демонтаже 17 домов по программе реновации использовали технологию так называемого умного сноса. На месте прошлых строений возведут новое жилье и обеспечат полноценную социальную инфраструктуру.

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