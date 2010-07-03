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Город

14:38

Два снегосплавных пункта построят на севере и востоке Москвы

город технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два новых снегосплавных пункта появятся на севере и востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Один из них планируется построить в 1-м Магистральном переулке, второй – на улице 2-я Энтузиастов. Оба будут применять технологию утилизации снежной массы с использованием тепла сточных вод", – сообщили в комитете.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, снегосплавные пункты в столице строят с 2002 года. Системы устанавливают на коллекторах, что позволяет в круглосуточном режиме очищать снег от различных примесей и в том числе от нефтепродуктов.

"Снегосплавные пункты в Москве размещают таким образом, чтобы мощности равномерно распределялись по территории города. До сих пор в Северном и Восточном административных округах подобных объектов не было", – уточнил специалист.

По мнению директора ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы" Дины Саттаровой, строительство двух новых снегосплавных пунктов, которое планируется на 2020 год, позволит существенно снизить выброс загрязняющих веществ, попадающих в водоемы через сливную систему города.

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