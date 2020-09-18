Промзону Коровино реорганизуют по договору комплексного развития промышленной территории

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице пройдет первый в России аукцион на заключение договора комплексного развития промышленной территории (КРТ). На нем выберут инвестора для реорганизации промзоны Коровино, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как подчеркнул заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, запуск проекта комплексного развития территории еще одной площадки в промзоне Коровино инициировали власти города.

Он добавил, что в августе по программе КРТ одобрили редевелопмент двух территорий в этой промзоне с общим объемом потенциальных инвестиций 15,7 миллиарда рублей. Объем частных вложений по новому проекту составит около 40 миллиардов рублей. Также это позволит создать до 13 тысяч новых рабочих мест для горожан.

Таким образом, проект не только позволит преобразить промышленную территорию, но и даст городу новые рабочие места.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в свою очередь, рассказал, что в рамках реализации проекта на участке в 35,37 гектара инвестор сможет построить общественные и производственные объекты общей площадью более 616 тысяч квадратных метров.

По его словам, договор заключат на 15 лет – это максимальный срок, за который все сооружения должны быть введены в эксплуатацию.



Первый в стране и в Москве в частности договор о комплексном развитии промышленных территорий подписали в начале июля. Он подразумевает реновацию промзоны Октябрьское поле.

В реализацию этого договора вложат 14 миллиардов рублей, которые пойдут на строительство объектов общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров. Это поможет создать более 500 новых рабочих мест.

Общая площадь под застройку составляет почти шесть гектаров. На территории появится не только жилье, но и два детских сада, школа, поликлиника и технопарк. Предполагаемый бюджетный эффект от проекта составит около 1,8 миллиарда рублей. Реализовать проект требуется за шесть лет, однако инвестор обещает завершить строительство раньше – до 2024 года.

С 2011 года в реорганизуемых промзонах в столице ввели 773 объекта капитального строительства общей площадью 23,7 миллиона квадратных метров.

К 2023 году в Москве появится технопарк "ЗИЛ". В создание объекта инвестор планирует вложить 3,3 миллиарда рублей.

На территории технопарка будут производить автокомпоненты, разрабатывать информационные технологии в сфере безопасности, микроэлектронику, проводить научные исследования. Общая площадь имущественного комплекса составит 81 тысячу квадратных метров.

