Столичную промзону Верхние Котлы реорганизуют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории производственной зоны № 33 (Верхние Котлы) в столичном районе Нагорный появятся две новые площадки для общественных и производственных объектов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Решение о реорганизации данной городской территории было принято на Градостроительно-земельной комиссии.

"В рамках реализации проекта комплексного развития территорий здесь появятся почти 60 тысяч квадратных метров сооружений – технопарк, промышленные производства, предприятия общепита и спортивные объекты. Инвестор еще не определен, но предполагаемые вложения в проект составят не менее 3,9 миллиарда рублей, а ожидаемый бюджетный эффект от его реализации – 285,5 миллиона рублей в год", – заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь участков, где планируются работы, составляет 4,89 гектара. При этом Владимир Ефимов добавил, что на новых площадках создадут около одной тысячи рабочих мест.

"За три года столичные власти обследовали промышленные территории Москвы общей площадью почти 15 тысяч гектаров. Больше трети из них потенциально пригодны для градостроительного развития", – обратил внимание руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

Так, первый в РФ договор о комплексном развитии промышленных территорий подписали в июле этого года. По данному проекту планируется преобразовать участок промзоны Октябрьское Поле.

С 2011 года в реорганизуемых промзонах в столице ввели 773 объекта капитального строительства общей площадью 23,7 миллиона квадратных метров.

Ранее говорилось, что в Северном Тушине построят инновационный центр "Долина Менделеева". Часть участка занимают корпуса Российского химико-технологического университета имени Менделеева.