В Северном Тушине построят инновационный центр "Долина Менделеева"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инновационный центр "Долина Менделеева" площадью более 28 тысяч квадратных метров планируется построить в Северном Тушине, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы внесла изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории на улице Героев Панфиловцев, владение 20, корпус 1. Внесенные изменения позволяют разместить центр на земельном участке площадью 2,2 гектара.

Часть участка занимают корпуса Российского химико-технологического университета имени Менделеева. При строительстве новых зданий их сохранят.

Планируется построить два корпуса высотой не более 25 метров. Проект также предусматривает организацию тротуаров, проездов, парковочных мест и озеленение территории.

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ по 3 сентября проходят бесплатные мастер-классы, а также тренинги центра развития карьеры.

Участников обучают основам программирования на языке JavaScript, видеомонтажу, работе с программами для разработки видеоигр. Кроме того, гости узнают, как правильно формулировать цели, управлять своим временем и многое другое.