В Северном Тушине построят инновационный центр "Долина Менделеева"

12:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Инновационный центр "Долина Менделеева" площадью более 28 тысяч квадратных метров планируется построить в Северном Тушине, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Градостроительно-земельная комиссия Москвы внесла изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории на улице Героев Панфиловцев, владение 20, корпус 1. Внесенные изменения позволяют разместить центр на земельном участке площадью 2,2 гектара.
Часть участка занимают корпуса Российского химико-технологического университета имени Менделеева. При строительстве новых зданий их сохранят.
Планируется построить два корпуса высотой не более 25 метров. Проект также предусматривает организацию тротуаров, проездов, парковочных мест и озеленение территории.
В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ по 3 сентября проходят бесплатные мастер-классы, а также тренинги центра развития карьеры.
Участников обучают основам программирования на языке JavaScript, видеомонтажу, работе с программами для разработки видеоигр. Кроме того, гости узнают, как правильно формулировать цели, управлять своим временем и многое другое.
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