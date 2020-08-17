Москвичей пригласили на бесплатные мастер-классы в "Техноград"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ с 17 августа по 3 сентября будут проходить бесплатные мастер-классы, а также тренинги центра развития карьеры. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, всех желающих научат основам программирования на языке JavaScript, видеомонтажу, работе с программами для разработки видеоигр. Кроме того, посетители узнают, как правильно формулировать цели, управлять своим временем и многое другое.
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что "Техноград" открыт для посетителей и рад пригласить слушателей на очные мастер-классы и тренинги.
Так, посетителей мастер-классов "Видеомонтаж" и "Видеоблогинг" научат снимать яркие видеоролики, а на занятии "TVой эфир" можно будет узнать о принципах работы в кадре и азах ораторского искусства. Также посетить можно будет такие уроки, как "Запуск своего сайта в Linux", "Создание окружения на Unity", "Основы веб-разработки и программирования на JavaScript", Photoshop.
Кроме того, запланированы три мастер-класса по флористике и познавательные воркшопы по электросварке, электробезопасности и энергосбережению в быту.
В "Технограде" также работает центр развития карьеры. До конца августа там пройдет серия бесплатных очных тренингов по направлениям "Личностный рост" и "Карьерное развитие". Все желающие смогут научиться формулировать цели, управлять своим временем, выстраивать доверительные отношения и налаживать эффективные коммуникации.
На все занятия нужна предварительная запись на сайте "Технограда".
Ранее сообщалось, что в образовательном комплексе "Техноград" откроется филиал детского технопарка "Москва". Занятия рассчитаны на ребят 14–17 лет.
Курс стартует в начале нового учебного года. Занятия будут идти по субботам в лабораториях химического анализа и нанотехнологий. Каждое занятие будет проходить в субботу и занимать четыре часы. Участники будут разделены на две группы по 14 человек. Им предложат познакомиться с основными понятиями, связанными с нанотехнологиями и наноматериалами. Кроме того, старшеклассники изучат методы синтеза различных наноструктур. Также в рамках обучения участники сделают проектную работу.
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