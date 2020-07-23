В детских технопарках открыли запись на очные занятия

08:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице детские технопарки открыли запись на очные занятия, на которых ребята смогут изучать программирование, осваивать 3D-прототипирование, печать и получать предпринимательские навыки. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале уточняется, что запись на очные занятия уже открыли "Траектория взлета", "Калибр", "Кулибин Про", детские технопарки Центра развития инжиниринга Московского политеха, "Москва" и "Мосгормаш".
"Большинство занятий рассчитано на детей старше 10 лет. Некоторые из них платные", – говорится в сообщении.
Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, с конца марта, когда все образовательные учреждения перешли на дистанционный формат работы, детские технопарки столицы посетили онлайн около 33,5 тысячи школьников. Они стали участниками мастер-классов, лекций, курсов, виртуальных дней открытых дверей и других мероприятий.
Фурсин уточнил, что некоторые технопарки до осени будут проводить свои занятия дистанционно.
Ранее сообщалось, что в столице дан старт робототехническому онлайн-сезону для школьников. В его рамках участники смогут улучшить навыки программирования, а также создать робота-помощника. В частности, для учащихся третьих – одиннадцатых классов подготовили видеоуроки и марафон заданий. Кроме того, запланировано проведение творческих проектов.
Во время онлайн-занятий участники смогут научиться программировать роботов, создавать 3D-модели будущих изобретений, а также участвовать в соревнованиях.
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