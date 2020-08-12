Филиал детского технопарка "Москва" появится этой осенью в "Технограде" – Сергунина

07:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Филиал детского технопарка "Москва" откроется в образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.
"Специализация нового курса – нанотехнологии. В хорошо оснащенных лабораториях "Технограда" школьники будут проводить исследования вместе с наставниками и работать над собственными проектами. Занятия рассчитаны на ребят 14-17 лет", – отметила Сергунина.
Курс стартует в начале нового учебного года. Занятия будут идти по субботам в лабораториях химического анализа и нанотехнологий. Каждое занятие будет проходить в субботу и занимать четыре часы. Участники будут разделены на две группы по 14 человек.
Участникам предложат познакомиться с основными понятиями, связанными с нанотехнологиями и наноматериалами. Кроме того, старшеклассники изучат методы синтеза различных наноструктур.
Также в рамках обучения участники сделают проектную работу. Темы для нее будут посвящены актуальным направлениям развития нанотехнологий. Старшеклассники смогут узнать, как изготавливают предметы и материалы из наночастиц, которые могут использоваться в авиа- и машиностроении в виду своей высокой прочности.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что на занятиях участники освоят навыки проектной деятельности и научных исследование. Кроме того, старшеклассникам предложат детально изучить направление нанотехнологий.
Курс планируют начать 5 сентября, обучение будет бесплатным. Для участия необходимо оставить заявку по номеру телефона +7 (985) 769-33-56. Там же можно узнать актуальную информацию по курсу.
Ранее стало известно, что в детском технопарке "Инжинириум" при МГТУ имени Баумана организовали бесплатные интенсивы для школьников 7-11-х классов. В настоящий момент там проходят занятия, посвященные проектированию технических систем.
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