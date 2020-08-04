Детский технопарк "Инжинириум" организует бесплатные интенсивы для 7–11-х классов

16:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Детский технопарк "Инжинириум" при МГТУ имени Баумана приглашает школьников 7–11-х классов на бесплатные интенсивы. Для участия в них необходимо предварительно зарегистрироваться.
3 августа начались занятия, посвященные языку программирования Python. Помимо этого, в технопарке стартовал интенсив "Автоматизация технических систем". В его рамках школьники смогут поближе познакомиться с робототехникой, а также узнать о разных направлениях работы в области инженерии.
С 10 по 14 августа пройдут занятия "Проектирование технических систем". Участники узнают о современных системах автоматизированного проектирования. Одно из занятий проведут специалисты Объединенной авиастроительной корпорации, которые расскажут о вычислительной гидро- и аэродинамике и проведут практическое занятие.
На 17–21 августа запланирован интенсив "Вычислительная гидро- и аэродинамика". В его программу войдут практические занятия, на которых школьников познакомят с системой Autodesk Investor. Участники интенсива смогут поработать с вращением, рендерингом, лофтом и сборкой модели.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин сообщил, что эти интенсивы позволят школьникам развить навыки, нацеленные на получение востребованной профессии в будущем.
"До конца лета занятия в технопарке будут проходить в онлайн-формате – это позволит учащимся, живущим в разных районах Москвы, стать участниками образовательных программ", – рассказал Фурсин.
23 июля в столичных детских технопарках открыли запись на очные занятия. На них ребята смогут изучать программирование, осваивать 3D-прототипирование, печать и получать предпринимательские навыки.
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