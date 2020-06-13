Детский технопарк "Мосгормаш" подготовил тематические смены

09:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В детском технопарке "Мосгормаш" состоятся две смены летнего онлайн-лагеря – "Технологическое предпринимательство" и "Технологии и инновации". Занятия рассчитаны на школьников и студентов колледжей в возрасте от 14 до 18 лет, информирует портал мэра и правительства Москвы.
"Цифровая трансформация и роботизация производственных и экономических процессов постепенно меняет запросы работодателей в отношении будущих сотрудников. Детские технопарки Москвы выступают площадками, где учащиеся могут получить востребованные знания и навыки и заложить основу для дальнейшего профессионального образования", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
По его словам, смены онлайн-лагеря позволят подросткам изучить сложные темы в развлекательном формате.
Так, смена "Технологическое предпринимательство" пройдет с 29 июня по 3 июля. Она будет интересна для старшеклассников, интересующихся инженерным творчеством, а также для тех, кто хочет создавать инновационные стартапы.
В рамках занятий участники узнают о принципах работы современных технологичных компаний. Кроме того, они смогут пообщаться с предпринимателями, проконсультироваться с ними по поводу собственных бизнес-проектов и пройти командные квесты.
Проведение второй смены под названием "Технологии и инновации" запланировано в сроки с 6 по 10 июля. На ней ребята смогут узнать, как современные технологии влияют на развитие человечества и с чего можно начать освоение области инноваций. Все это будет преподноситься в форме лекций, викторин и онлайн-экскурсий.
Помимо этого, для участников будет открыта лаборатория-мастерская, где можно будет заняться личными проектами.
Уточняется, что мероприятие является бесплатным. Подать заявку на участие можно на странице онлайн-лагеря в социальной сети "ВКонтакте".
На прошлой неделе в столице запустили первую смену "Киберлета-2020". Проект действует на базе школы № 868 при поддержке московского центра "Патриот.Спорт".
Занятия проводят с помощью платформы для конференц-связи продолжительностью от 20 до 90 минут. Они проходят по будням с 10:00 до 17:00. Смена разделена на три возрастные группы: 11–12, 13–14 и 15–17 лет.
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