Детский технопарк "Мосгормаш" подготовил тематические смены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В детском технопарке "Мосгормаш" состоятся две смены летнего онлайн-лагеря – "Технологическое предпринимательство" и "Технологии и инновации". Занятия рассчитаны на школьников и студентов колледжей в возрасте от 14 до 18 лет, информирует портал мэра и правительства Москвы.

"Цифровая трансформация и роботизация производственных и экономических процессов постепенно меняет запросы работодателей в отношении будущих сотрудников. Детские технопарки Москвы выступают площадками, где учащиеся могут получить востребованные знания и навыки и заложить основу для дальнейшего профессионального образования", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, смены онлайн-лагеря позволят подросткам изучить сложные темы в развлекательном формате.

Так, смена "Технологическое предпринимательство" пройдет с 29 июня по 3 июля. Она будет интересна для старшеклассников, интересующихся инженерным творчеством, а также для тех, кто хочет создавать инновационные стартапы.

В рамках занятий участники узнают о принципах работы современных технологичных компаний. Кроме того, они смогут пообщаться с предпринимателями, проконсультироваться с ними по поводу собственных бизнес-проектов и пройти командные квесты.

Проведение второй смены под названием "Технологии и инновации" запланировано в сроки с 6 по 10 июля. На ней ребята смогут узнать, как современные технологии влияют на развитие человечества и с чего можно начать освоение области инноваций. Все это будет преподноситься в форме лекций, викторин и онлайн-экскурсий.

Помимо этого, для участников будет открыта лаборатория-мастерская, где можно будет заняться личными проектами.

Уточняется, что мероприятие является бесплатным. Подать заявку на участие можно на странице онлайн-лагеря в социальной сети "ВКонтакте".

На прошлой неделе в столице запустили первую смену "Киберлета-2020". Проект действует на базе школы № 868 при поддержке московского центра "Патриот.Спорт".

Занятия проводят с помощью платформы для конференц-связи продолжительностью от 20 до 90 минут. Они проходят по будням с 10:00 до 17:00. Смена разделена на три возрастные группы: 11–12, 13–14 и 15–17 лет.