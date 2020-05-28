Восемь образовательных маршрутов для школьников подготовил онлайн-лагерь "Город открытий"

11:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 28 по 31 мая состоится вторая смена онлайн-лагеря "Город открытий". Принять участие в проекте могут столичные школьники, учащиеся других регионов России и стран ближнего зарубежья, передает портал мэра и правительства Москвы.
Известно, что в рамках четырехдневной программы запланированы 8 образовательных маршрутов – "Биотехнологии и биомедицина", "Экология", "Урбанистика", "Креативные индустрии", "Цифровые технологии и телекоммуникации", "Транспорт и космос", "Гуманитарные технологии" и "Энергетика".
В процессе занятий бизнес-тренеры расскажут всем желающим о перспективных индустриях столицы, а также поведают о современных профессиях и новых технологиях.
Также в рамках "Города открытий" будут проводиться онлайн-зарядки под руководством фитнес-инструктора.
По итогам образовательной программы школьники научатся организовывать режим работы и отдыха и разработают собственные проекты, защита которых пройдет в режиме питч-сессии.
Образовательный онлайн-лагерь для школьников "Город открытий" был запущен в Москве 1 мая. Сообщалось, что на его площадке учащиеся смогут получить новые навыки по компьютерной графике, программированию и кибербезопасности. Помимо этого, отмечалось, что в рамках занятий школьникам дадут возможность подготовиться к экзаменам по английскому языку ОГЭ и IELTS.
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