Представители фарминдустрии расскажут школьникам о коронавирусе и лекарствах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Представители фарминдустрии на вебинарах проекта "Профессиональная среда" поделятся со столичными школьниками знаниями о коронавирусной инфекции и специфике создания новых лекарств. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители департамента науки и образования столицы.

Известно, что для будущих слушателей подготовили дистанционные занятия при участии одной из крупнейших фармкомпанией России.

"2 мая на вебинарах, посвященных медицинской тематике, ученики 5-11 классов познакомятся с профессиями фармацевтической индустрии, спецификой создания новых лекарственных препаратов и узнают новые научных данные о COVID-19", – говорится в заявлении департамента.

Присоединиться и получить знания ученики смогут бесплатно. Для этого им нужно зарегистрироваться на сайте проекта "Субботы московского школьника".

Ранее столичных школьников учили получать космический вакуум.

Кроме того, для учащихся школ и студентов запустили проект "Москваполис".