Единый информационный портал для родителей заработал в России

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В России заработал единый информационно-просветительский портал "Растим детей. Навигатор для современных родителей", сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.

Как уточняется, это онлайн-путеводитель по востребованным услугам для семей с детьми.

"На сайте опубликовано более 200 полезных экспертных материалов на темы, интересующие родителей. Здесь представлены ссылки на ресурсы, которые помогут найти информацию о том, как записаться в детский сад или школу, получить дополнительное или профессиональное образование в каждом регионе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что родители могут подписаться на еженедельную рассылку на сайте растимдетей.рф.

Кроме того, столичные родители могут записать ребенка в первый класс или же перевести его в другую школу в течение всего учебного года на портале mos.ru. Там же оформляется карта учащегося, которая дает школьникам льготы. Это проезд на транспорте, бесплатное посещение музеев, запись к врачам, скидки на некоторые товары и услуги.

Благодаря сервису "Электронный дневник школьника" родители могут смотреть онлайн за успеваемостью ребенка. В дневнике отображаются расписание занятий, домашние задания, оценки. Кроме того, пользователи могут быстро связаться с учителем.

Система "Проход и питание" позволяет родителям всегда знать, во сколько их ребенок пришел в школу и когда ушел с занятий. Чтобы к ней подключиться, необходимо заполнить и передать в школу заявление на информирование.

На mos.ru можно записать ребенка в бесплатные кружки и секции, а также в группы продленного дня. Там же доступны результаты ГИА, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, итоговых сочинений (изложений), итогового собеседования по русскому языку и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Чтобы узнать их, нужен документ, удостоверяющий личность, и код регистрации на экзамен.