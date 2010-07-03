Единый информационный портал для родителей заработал в России

16:19
Фото: depositphotos/leungchopan
В России заработал единый информационно-просветительский портал "Растим детей. Навигатор для современных родителей", сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.
Как уточняется, это онлайн-путеводитель по востребованным услугам для семей с детьми.
"На сайте опубликовано более 200 полезных экспертных материалов на темы, интересующие родителей. Здесь представлены ссылки на ресурсы, которые помогут найти информацию о том, как записаться в детский сад или школу, получить дополнительное или профессиональное образование в каждом регионе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что родители могут подписаться на еженедельную рассылку на сайте растимдетей.рф.
Кроме того, столичные родители могут записать ребенка в первый класс или же перевести его в другую школу в течение всего учебного года на портале mos.ru. Там же оформляется карта учащегося, которая дает школьникам льготы. Это проезд на транспорте, бесплатное посещение музеев, запись к врачам, скидки на некоторые товары и услуги.
Благодаря сервису "Электронный дневник школьника" родители могут смотреть онлайн за успеваемостью ребенка. В дневнике отображаются расписание занятий, домашние задания, оценки. Кроме того, пользователи могут быстро связаться с учителем.
Система "Проход и питание" позволяет родителям всегда знать, во сколько их ребенок пришел в школу и когда ушел с занятий. Чтобы к ней подключиться, необходимо заполнить и передать в школу заявление на информирование.
На mos.ru можно записать ребенка в бесплатные кружки и секции, а также в группы продленного дня. Там же доступны результаты ГИА, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, итоговых сочинений (изложений), итогового собеседования по русскому языку и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Чтобы узнать их, нужен документ, удостоверяющий личность, и код регистрации на экзамен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: