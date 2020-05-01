Подкаст #НеОдинДома запустили для школьников

11:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Для школьников запустили подкаст #НеОдинДома. Его разработала Ассоциация классных руководителей образовательных организаций Москвы совместно с ученикам столичных школ и их родителями, передает портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что подкаст помогает учащимся оставаться на связи с учителями и одноклассниками, а также позволяет трудиться над различными проектами.
"Подкаст #НеОдинДома — это успешный опыт сотрудничества классных руководителей, московских школьников и их родителей", – заявил председатель Ассоциации классных руководителей Максим Иванцов.
Уточняется, что видео и аудио на тему "Не один дома" представили свыше 80 школ предоставили. Всего насчитывается более 500 материалов.
Ранее сообщалось о том, что в Москве запустили образовательный онлайн-лагерь для школьников "Город открытий". На его площадке учащиеся смогут получить новые навыки по компьютерной графике, программированию и кибербезопасности.
Также известно, что московские школьники не будут учиться в период с 1 по 11 мая. Такое решение было обусловлено эпидемиологической обстановкой с распространением COVID-19.
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