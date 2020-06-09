Онлайн-мероприятия для школьников на каникулах подготовили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Десятки конференций, семинаров и мастер-классов пройдут дистанционно для столичных школьников этим летом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

До 11 июня москвичи могут посетить занятия по современным научно-техническим технологиям в Московском политехническом университете. А 10 июня всех желающих приглашают на мастер-класс "Основы программирования на языке С++".

В четверг, 11 июня, преподаватели Московского автомобильно-дорожного университета проведут мастер-класс "Оценка качества дизельного топлива". Участникам предложат самостоятельно снять показатели с приборов, заполнить протоколы испытаний и сделать заключение о качестве топлива.

Поближе познакомиться с работой искусственного интеллекта можно будет 9 июня на онлайн-семинаре "Применение технологий искусственного интеллекта в медицине". Лекцию проведет Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

На следующей неделе сотрудники Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова для школьников проведут онлайн-семинары "Роль электрофореза для изучения биообразцов", "Медиаторы нервной системы и их роль в психической деятельности" и "Пульсоксиметрия как способ оценки состояния организма".

Также школьники смогут посетить семинар "Физические свойства биологических тканей". Специалисты расскажут, как использовать физическое оборудование в биологических исследованиях.

В понедельник, 15 июня, москвичей ждут два занятия – "Изучение оптических свойств биологических образцов" и "Исследование биологических объектов при помощи физических волн". С этого же дня стартуют летние исследовательские занятия по различным направлениям. Школьникам в том числе расскажут о кибернетике, ядерной физике, робототехнике и биомедицине.

На прошлой неделе в столице запустили первую смену "Киберлета-2020". Проект действует на базе школы № 868 при поддержке московского центра "Патриот.Спорт".

Занятия проводят с помощью платформы для конференц-связи продолжительностью от 20 до 90 минут. Они проходят по будням с 10:00 до 17:00. Смена разделена на три возрастные группы: 11–12, 13–14 и 15–17 лет.

