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Общество

08:26

Мосприрода проведет мастер-класс о подводном мире

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мосприрода проведет мастер-класс о подводном мире в субботу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Сотрудники в рамках проекта "Природа на удаленке" организуют для москвичей онлайн-занятие под названием "Подводный мир у тебя дома". В нем могут принять участие все желающие.

Для занятия понадобятся прозрачная папка, альбом для рисования, краски и ножницы. Видео с мастер-классом будет опубликовано на официальных страницах Мосприроды.

Ранее сообщалось, что ко Дню русского слова ВДНХ подготовила онлайн-мероприятия. Горожан и жителей других регионов ждут интерактивный мастер-класс по каллиграфии и другие занятия.

Так, в субботу центр "Слово" и ВДНХ проведут на своих страницах мастер-класс по каллиграфии, на YouTube-канале и официальных страницах "Москвариума" покажут "Сказку о рыбаке и рыбке", а подписчиков группы ВДНХ проведут на "Роботостанцию".

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