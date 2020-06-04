Видеопредставление с дельфинами подготовил "Москвариум" ко Дню океанов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Видеопредставление с дельфинами подготовил "Москвариум" ко Всемирному дню океанов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году мы впервые отмечаем День океанов в формате онлайн. Специалисты центра океанографии и морской биологии "Москвариум" расскажут интернет-пользователям об актуальных проблемах экологии, познакомят с обитателями океанариума и предоставят слово любимцам посетителей – дельфинам", – рассказала руководитель биологической службы Ирина Мейнцер.

Виртуальные представления выложат в социальных сетях океанариума. В понедельник, 8 июня, для горожан опубликуют видео с двумя дельфинами Музой и Робином, которые живут в "Москвариуме" со дня открытия центра. Пользователи увидят, как животные общаются с тренерами, играют и поют.

В этот же день пройдет видеоэкскурсия "Мировой океан – сокровище планеты". Специалисты расскажут о животных, которые обитают в Атлантическом, Индийском, Тихом и Северном Ледовитом океанах. Также занятие посвятят вопросам загрязнения Мирового океана.

Всемирный день океанов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году. Ежегодно праздник отмечается 8 июня во многих странах мира. Мероприятие призвано привлечь внимание человечества к проблеме сохранения флоры и фауны океана.

