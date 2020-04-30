Детеныши синепятнистых скатов впервые родились в "Москвариуме" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Москвариуме" на свет впервые появились детеныши синепятнистых рифовых скатов-хвостоколов. Другое название этого вида скатов – тэниура-лимма, говорится на портале мэра и правительства Москвы.



Отмечается, что в природе они живут в прибрежных водах Индийского и западной части Тихого океанов. Скаты тэниура-лимма отличаются своей эффектной окраской.

"Они могут быть желто-коричневого, красно-коричневого или оливкового оттенков. На спине у таких скатов есть множество круглых ярко-синих пятен, благодаря которым они получили свое название – синепятнистые. Вдоль хвоста по бокам проходят две узкие полосы ярко-синего цвета", – говорится в сообщении.

В материале говорится, что два детеныша мужского пола появились у самки Лиммы и самца Тэни. Имена детенышам выберут путем народного голосования. Горожане смогут предложить свои варианты с 10:00 30 апреля до 18:00 7 мая на странице центра в Instagram в комментариях к посту о конкурсе. Специалисты "Москвариума" отберут четыре имени, которые попадут в финал голосования, запланированный на 8 мая.

"Москвариум" на ВДНХ временно закрыт для посетителей в связи с режимом самоизоляции. Однако специалисты Центра океанографии и морской биологии продолжают круглосуточно заботиться о водных обитателях. В комплексе регулярно проходят кормления акул, скатов, арапайм, аротронов и диодонов, мурен, осьминога, многочисленных рыб и других обитателей океанариума, а также тренировки азиатских выдр, байкальских нерп и морских млекопитающих.

Понаблюдать за работой ихтиологов, водолазов и тренеров морских животных можно в онлайн-режиме.

