ВДНХ подготовила онлайн-мероприятия ко Дню русского языка

Фото: пресс-служба ВДНХ

Главная выставка страны приглашает отпраздновать День русского языка, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Праздничную онлайн-программу на ВДНХ подготовили центр славянской письменности "Слово", "Москвариум" и выставка "Робостанция". Горожан и жителей других регионов ждут интерактивный мастер-класс по каллиграфии и, конечно, чтения произведений Пушкина", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В субботу, 6 июня, центр "Слово" и ВДНХ проведут на своих страницах мастер-класс по каллиграфии. Участники вместе с преподавателями попробуют составить портрет Александра Пушкина из строк его стихотворений. Занятие начнется в 11:00.

В 12:00 на YouTube-канале и официальных страницах "Москвариума" покажут "Сказку о рыбаке и рыбке". Артисты театра и кино Игорь Коровин и Анастасия Макарова прочтут произведение классика на фоне аквариума.

В 15:00 подписчиков группы ВДНХ проведут на "Роботостанцию". Зрителей познакомят с роботами Теспианом и Борисом, которые прочтут отрывки из стихотворений Александра Пушкина и покажут другие свои таланты.

День русского языка был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2010 году. Через год этот день признали российским государственным праздником. Он призван привлечь внимание населения к накопленному культурному наследию.

