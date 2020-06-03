ВДНХ представит онлайн-программу ко Дню эколога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
ВДНХ отметит вместе с горожанами Всемирный день окружающей среды и День эколога, передает портал мэра и правительства Москвы.
"В этом году ВДНХ впервые отмечает Всемирный день защиты окружающей среды и День эколога в онлайн-формате", – сообщили в пресс-службе выставки.
В пятницу, 5 июня, для участников программы проведут различные мастер-классы, квесты, экскурсии и другие мероприятия, посвященные окружающей среде.
Так, в этот день в 11:00 на странице "Городской фермы" в Instagram пройдет мастер-класс по созданию панно из природных материалов. Подписчикам расскажут, как из простых подручных средств создать оригинальное украшение для интерьера.
В 13:00 на официальной странице ВДНХ в "Одноклассниках" пройдет видеоэкскурсия по "Городской ферме", в рамках которой пользователям покажут территории центра и ее обитателей. Зоолог расскажет также о жизни, распорядке дня и питании зверей.
Центр "Пчеловодство" совместно с Мосприродой предлагает посетить мастер-класс "Листок жизни". Специалисты покажут, как с помощью акриловых красок, ножниц и альбомного листка преобразить однотонную вещь.
В 13:30 начнется видеозанятие "Шерстяное чудо". Преподаватели научат пользователей мастерить необычные композиции из шерсти и пряжи без использования иголки и других специальных инструментов.
Также на страницах экоцентра "Пчеловодство" в соцсетях в 12:30 пройдет квест для детей "Пчелка Майя проводит экологическую экспертизу". Ребятам предложат решить несколько логических задач.
День эколога был учрежден президентом страны в 2007 году. Это профессиональный праздник российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов.
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