Йога и "Экоразговор": столичные парки продлили три онлайн-проекта

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На протяжении всего июня в онлайн-режиме продолжат работать спецпроекты Мосгорпарка, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для москвичей организуют различные встречи, лекции, тренировки и мастер-классы, которые пройдут на видеоплатформе Zoom. Ссылки на мероприятия будут публиковаться в социальных сетях Мосгорпарка.

Так, 3 июня в рамках проекта "Экоразговор" пройдет лекция "Хищные растения: загадки и тайны". Слушатели поближе познакомятся с некоторыми необычными видами растений.

5 июня пользователям расскажут о правильном уходе за хищными растениями. 12 июня во время лекции "Общественный огород. Опыт зеленой школы" участники познакомятся с экологом Ксенией Будиной, которая расскажет об общественном огороде на базе центрального городского парка.

В июне к проекту также присоединится департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Каждый понедельник специалисты ведомства будут проводить лекции на тему экологии. Первая лекция, которая пройдет 8 июня, будет посвящена диким животным. На втором занятии речь пойдет об экологичной уборке.

Также Мосгорпарк подготовил для горожан познавательные лекции на тему спорта. До конца июня горожане смогут принять участие в проекте "Йога в парках онлайн". Тренировки с профессиональными преподавателями будут проходить каждую неделю во вторник и четверг.

2 июня участников ждет занятие по хатха-йоге. Горожанам расскажут о технике медитации и покажут несложные асаны, направленные на проработку суставов и расслабление всего организма. 4 июня все желающие смогут присоединиться к комплексу упражнений от преподавателя Антониды Мальцевой.

На следующей неделе занятие пройдет по кундалини-йоге. Также все желающие смогут принять участие в лекции, на которой специалисты помогут справиться со стрессовым состоянием. Они в том числе покажут несколько упражнений для тренировки позвоночника и дыхательной системы. Также Мосгорпарк каждую субботу будет публиковать и другие спортивные тренировки.

До конца июня горожан также приглашают на лекцию по построению распорядка дня ребенка. Уроки пройдут от специалистов проекта "Детская площадка online". А 3 июня всем желающим предлагают смастерить вместе с педагогом Ольгой Галкиной персонажа дергунчика для кукольного театра. 5 июня преподаватель расскажет о технике декупажа.

Смастерить еще одного персонажа посетители "Детской площадки online" смогут 12 июня. Педагог Юлия Зайдель проведт мастер-класс по изготовлению тряпичных кукол. Также в соцсетях Мосгорпарка в рамках проекта будут публиковаться записи уроков одной из московских студий рисования.

Три специальных онлайн-проекта Мосгорпарка – "Йога в парках онлайн", "Экоразговор" и "Детская площадка online" – запустили в начале мая. Столичные парки, подведомственные городскому департаменту культуры, также регулярно обновляют и дополняют программы онлайн-развлечений.