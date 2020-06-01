Карта загруженности парков появилась на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Карта загруженности парков и мест отдыха появилась на mos.ru, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Он отметил, что в случае высокого уровня заполненности администрация парков может временно ограничивать проход на территорию.

"Эта информация в режиме реального времени будет доступна москвичам, чтобы они могли спланировать прогулку, соблюдая все правила санитарной безопасности", – отметил Лысенко.

По словам Лысенко, от уровня заполненности будет зависеть цвет, которым парк будет окрашен на карте. Зеленый будет означать, что в зоне отдыха пребывает немного людей, желтый – соблюдение социальной дистанции осложнено, красный – высокий риск нарушения норм санитарной безопасности.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На mos.ru также можно узнать график прогулок для каждого дома. Кроме того, на портале размещена информация о двухкилометровом радиусе, в рамках которого москвичи могут гулять.

Кроме того, картой загруженности парков можно будет воспользоваться в приложении "Моя Москва". Для этого надо будет выбрать сервис "Пешие прогулки" и ввести адрес своего дома, после этого нужно нажать на кнопку "Показать ближайшие парки".

Ранее в Мосгорпарке заявили, что столичные парки готовы к открытию с 1 июня. Во всех зонах отдыха предприняты меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности, на дорожках появилась разметка, которая будет помогать в соблюдении социальной дистанции между гуляющими.