Шопинг по-новому. Что изменилось в правилах посещения ТЦ

В Москве открываются непродовольственные магазины и сервисы услуг

С 1 июня в Москве открываются торговые центры, а также химчистки и другие сервисы бытовых услуг, передает телеканал Москва 24.

Правила посещения ТЦ изменились – пускать будут ограниченное число посетителей, а убирать помещения гораздо чаще. К примеру, серьезнее стала обработка одежды после примерки.

Как рассказал директор магазина одежды в торговом центре Артур Чибисов, раньше одежду обрабатывали только парогенератором. Его температурный градус достигает 90, отчего все бактерии и вирусы умирают. Теперь вещи обрабатывают хлорированной аэрозолью. "Это ничем не хуже антисептика для рук", – объясняет Чибисов.

Сотрудники магазинов одежды обрабатывают все, к чему может может прикоснуться покупатель с самого порога торгового центра, – ручки и контактные поверхности очищают каждые полчаса. Особое внимание уделяют примерочным, их будут дезинфицировать после каждого посетителя.

Каждую ночь, когда в центре нет посетителей, будет проводиться тотальная дезинфекция. Утром же магазин могут не открыть просто потому, что администрация ТЦ решит, что там недостаточно чисто, а значит, небезопасно.

"Есть критерии, по которым каждое утро проверяют готовность арендаторов к открытию своего магазина. Это соблюдение всех требований и норм Роспотребнадзора", – поделилась директор ТЦ Екатерина Автаева.

Еще одно новое правило – соблюдение санитарной дистанции. Об этом напоминают в буквальном смысле на каждом шагу. В торговых центрах стикеры стали наклеивать заранее. Полосы будут обновлять каждые 2–3 дня, поскольку из-за большой проходимости они стираются.

Внутри магазина забыть о дистанции вряд ли получится, говорят продавцы. Пускать будут ограниченное количество покупателей, как это уже делают многие продовольственные магазины и аптеки. Сколько человек может зайти одновременно, каждый магазин рассчитывает самостоятельно и вешает напоминание на входе.

Еще один информационный указатель появился перед лифтом. В кабину, которая обычно предназначена для восьмерых, теперь рекомендовано заходить по одному, если речь не идет о семье.

Кроме того, появились правила передвижения покупателей по торговому центру, похожие на правила для автомобилистов. Расклеена разметка, чтобы потоки людей не пересекались.

"Как людям привыкнуть ходить именно по стрелкам? Я думаю, визуальные напоминания со временем отложатся в памяти, и это уже будет на автомате", – считает сотрудница ТЦ.

Москвичам напоминают – чтобы поехать на шоппинг дальше двух километров от дома, им придется выписывать цифровой пропуск.

В то же время детские зоны, спортзалы и фуд-корты на территории торговых центров все еще будут закрыты.

Замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк ранее сообщил, что с понедельника заработает около 47 тысяч предприятий торговли, около 9 тысяч предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры. Это порядка 300 тысяч человек, которые вернутся на работу. Всем сотрудникам нужно оформить рабочие пропуска, указав ИНН организации, напомнил он.

Сергей Собянин ранее сообщил, что в Москве откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов.

Он подчеркнул, что во всех помещениях должны быть созданы условия для социального дистанцирования, также должен быть усилен режим дезинфекции. Все посетители по-прежнему должны соблюдать масочно-перчаточный режим.

Также с 1 июня заработает в полном объеме городской велопрокат. Горожане должны использовать перчатки, а после окончания поездки по возможности провести самостоятельную дезинфекцию велосипеда. В частности, необходимо уделить особое внимание рулю, ручкам тормозов и другим частям транспорта.

Помимо этого, по указу Сергея Собянина для горожан вновь станут доступны ярмарки выходного дня. Ожидается, что первым днем их работы станет 5 июня.