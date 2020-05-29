ТЦ откроются в Москве с 1 июня

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Торговые центры откроются в Москве с 1 июня, сообщил замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. В то же время детские зоны, спортзалы и фуд-корты на территории ТЦ все еще будут закрыты.

Немерюк отметил, что с понедельника заработает около 47 тысяч предприятий торговли, около 9 тысяч предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры. Всем сотрудникам нужно оформить рабочие пропуска, указав ИНН организации, напомнил он.

"Это порядка 300 тысяч человек, которые вернутся на работу в понедельник. Для передвижения на личном или общественном транспорте им нужно оформить цифровые пропуска. К пропускам надо привязать транспортные или социальные карты либо номера личных автомобилей", – цитирует Немерюка ТАСС.

Сергей Собянин ранее сообщил, что в Москве откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов.

Он подчеркнул, что во всех помещениях должны быть созданы условия для социального дистанцирования, также должен быть усилен режим дезинфекции. Все посетители по-прежнему должны соблюдать масочно-перчаточный режим.

Также с 1 июня заработает в полном объеме городской велопрокат. Горожане должны использовать перчатки, а после окончания поездки по возможности провести самостоятельную дезинфекцию велосипеда. В частности, необходимо уделить особое внимание рулю, ручкам тормозов и другим частям транспорта.

Помимо этого, по указу Сергея Собянина для горожан вновь станут доступны ярмарки выходного дня. Ожидается, что первым днем их работы станет 5 июня.

