Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года

С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений. В частности, семьи с детьми могут получить новые денежные выплаты, а также в некоторых регионах санатории с медицинской лицензией начинают принимать гостей. Кроме того, в Москве стартовал второй этап ослабления ограничений, которые вводились в городе из-за ситуации с коронавирусом. Рассказываем, какие нововведения принес с собой июнь.



Прогулки, спорт и открытие магазинов в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

С 1 июня жители столицы, в том числе пожилые люди старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома на прогулки и заниматься на улице спортом. Для свободного посещения вновь открываются городские парки и зеленые территории, за исключением "Зарядья". Однако аттракционы, детские и спортивные площадки по-прежнему остаются закрытыми.

Для прогулок и занятий физкультурой необходимо надевать маски или респираторы, при этом дополнительный цифровой пропуск оформлять не нужно. Спортом можно заниматься ежедневно до 9:00. Обычные прогулки разрешены с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной день. График опубликован на портале mos.ru для каждого дома отдельно. Радиус прогулки рекомендуют ограничить расстоянием в два километра от места проживания.

Что изменится в столице с 1 июня

Также с 1 июня в Москве открываются все магазины, включая непродовольственные. Заработают и торговые центры, при этом фуд-корты, спортзалы и детские зоны останутся закрытыми.

Начинают работу автосалоны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг. Кроме того, с 5 июня горожанам станут доступны ярмарки выходного дня. Однако всем посетителям все равно нужно соблюдать безопасное расстояние друг от друга, а также носить маски и перчатки. В полном формате заработает и городская система велопроката.



Открытие санаториев

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

С 1 июня в России начинают принимать гостей санатории с медицинской лицензией. Они должны осуществлять свою деятельность согласно рекомендациям Роспотребнадзора. В частности, чтобы попасть в здравницу, туристам следует предоставить все необходимые справки об отсутствии коронавирусной инфекции и контактов с больными пациентами.

Заселять в санатории отдыхающих будут только по одному в номер, за исключением членов одной семьи и сопровождающих. Ежедневно всем постояльцам должны измерять температуру, а людей с признаками ОРВИ – немедленно изолировать от остальных.

В самих санаториях на полу нанесут специальную разметку, обозначающую безопасное расстояние, стойки регистрации оборудуют защитными экранами. В номерах здравниц будут ежедневно проводить влажную уборку и дезинфекцию помещения, а во всех общественных местах установят дозаторы с антисептиком.



Выплаты семьям с детьми

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

С 1 июня семьи с детьми могут получить дополнительную материальную помощь. Единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка предусмотрена для семей, в которых есть дети в возрасте от трех до 15 лет включительно.

Заявление на единовременную выплату можно подать до 1 октября текущего года через единый портал госуслуг. Это должен сделать один из родителей или усыновителей. Для заявления требуются данные о ребенке и банковском счете.



Отмена "банковского роуминга"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В июне отменяется так называемый банковский роуминг. Нововведение необходимо для того, чтобы устранить межрегиональную дискриминацию потребителей, пользующихся банковскими услугами. Суть проблемы заключается в том, что некоторые банки устанавливают повышенную комиссию за переводы между счетами своих клиентов, зарегистрированных в разных регионах России. С 14 июня такая комиссия взиматься уже не будет.



Взыскание соцвыплат в счет долгов запрещено

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

С начала июня судебным приставам не разрешается списывать с россиян социальные выплаты за долги. Запрет существовал и раньше, тем не менее при взыскании задолженности нельзя было понять, что за средства находились на счетах. В итоге случались такие казусы, и гражданам приходилось обращаться в суд для возврата своих денег.

Теперь в банковской системе каждое поступление социальной выплаты начнут маркировать специальным образом: соответствующий код вида дохода будет обозначаться в расчетных документах. Более того, в закон включили еще одну выплату, с которой запрещается взыскивать долги, – пособие россиянам, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций.



Постановка на учет в центры занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 июня центры занятости населения действуют по новой схеме при регистрации россиян в качестве безработных. Теперь они должны запрашивать данные об обратившихся у МВД, ФНС и в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

Таким образом будут проверять достоверность сведений, которые человек о себе предоставил, в частности информацию о наличии детей, регистрации по месту жительства и действительности паспорта. Если будут обнаружены какие-либо противоречия, то центры занятости населения пересчитают ранее назначенное пособие по безработице на основании данных ведомств.



Билеты на аэроэкспресс подешевеют

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Аэроэкспресс" с 15 июня вводит единый тариф "Стандарт" стоимостью 300 рублей. Поездка по тарифу "Бизнес" будет стоить 800 рублей. Кроме того, с этого момента график движения поездов восстановят в полном объеме.

