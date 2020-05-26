Эксперты рассказали, кому стоит отказаться от летнего отдыха в детском лагере

До наступления лета остались считаные дни. Но из-за ситуации с коронавирусом открытие детских лагерей до сих пор стоит под вопросом. Благоприятный прогноз дали в Роспотребнадзоре: в ведомстве допустили, что летняя оздоровительная кампания может начаться с 1 июля. Однако организовывать отдых планируют с учетом ряда ограничений. Рассказываем, в каком формате в этом году могут открыть лагеря и как подготовиться к поездке.



Отдых по новым правилам

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием Владимира Путина сообщила, что в стране ситуация с коронавирусом в целом стабилизируется. Поэтому регионы с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой уже могут планировать отдых детей в оздоровительных лагерях. Тем не менее им пока нельзя будет выезжать за пределы своего региона.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволят детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, чтобы отдых был полноценным.

Кроме того, в лагерях усилят контроль за состоянием здоровья подопечных, а также необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.

Подробнее о новых условиях детского отдыха ранее рассказала заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина. По ее словам, летний оздоровительный сезон в лагерях может начаться с 1 июля. При этом решение, открывать или не открывать их, останется за регионами.





Ирина Брагина замглавы Роспотребнадзора Основное условие – это максимально создать закрытый режим загородных учреждений – одномоментный заезд. Если раньше можно было в течение нескольких дней заезжать сменам, то сейчас одномоментный заезд.

Также весь персонал, который работает в лагере, обязательно должен находиться в учреждении и не покидать его пределы на протяжении всей смены. Особое внимание, по словам Брагиной, важно уделить медицинскому обеспечению. Она пояснила, что требуется "не только обычный медперсонал, а необходимо усиление – и количественное, и определенная подготовка дополнительная".



Брагина подчеркнула, что в лагерях обязательно должна пройти дезинфекция, а также необходимо создать запасы средств защиты и антисептиков. Помимо этого, важно проработать вопрос тестирования детей на коронавирус.



с 21 до 14 дней .

В Минпросвещения рассказали , что этим летом планирует открыться порядка 33,4 тысячи оздоровительных учреждений. Также уточняется, что летние смены в детских лагерях могут сократиться

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко подчеркнула, что в нынешней ситуации крайне важно, чтобы для детей был организован летний досуг.

По ее словам, в целях безопасности в самих лагерях отменят родительские дни, а для детей в аэропортах и на вокзалах организуют передвижение по "зеленым коридорам", чтобы минимизировать контакты с другими людьми.



Без шанса на риск

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням у детей Елена Мескина рассказала Москве 24, что большая ответственность за здоровье детей в случае открытия лагерей 1 июля ложится на персонал, который там работает. Однако, по словам специалиста, родителям все равно следует подготовить ребенка, чтобы он был "социально адаптирован".

"Ребенок должен понимать, что нужно мыть руки регулярно: перед каждым приемом пищи, после каждого посещения туалета. Мыть руки как можно чаще – при каждом удобном случае", – сказала Мескина.

Также врач подчеркнула, что родителям следует объяснить детям важность незамедлительного обращения к медикам в лагере, в случае если они почувствовали недомогание, поскольку принципиальное значение имеет своевременная изоляция заболевшего.





Елена Мескина руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Ребенку надо внушить, что если у него появятся минимальные симптомы – кашель, насморк, – то он должен сразу обратиться к врачу, обязательно сказать своему вожатому, чтобы мгновенно ребенка изолировали.

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Москвой 24 поддержала предложение о том, чтобы перед поездкой в лагерь дети сдавали анализ на коронавирус. Также, по словам специалиста, ребенку необходимо объяснить важность соблюдения личной гигиены.

"Родителям следует рассказывать детям, что сейчас все находятся в сложной ситуации, что нужно мыть руки, это обязательно. Но раз за этим будут следить вожатые, то важно, чтобы поменьше были группы. Не по 30-40 человек, потому что так трудно уследить за каждым. Должны быть нормальные группы, по 14 человек например. Тогда эпидемиологический контроль лучше", – сказала врач.



Однако тотально контролировать детей тоже не стоит, считает Лапа, поскольку они едут снять психологическую нагрузку, полученную ранее, а излишняя опека вряд ли этому поспособствует.

Кроме того, эксперт объяснила, кому не следует в текущем году посещать оздоровительный лагерь. По мнению врача, исключить поездки стоит аллергикам, тем, кто страдает бронхиальной астмой или хроническим бронхитом.





Людмила Лапа врач-терапевт Аллергики – одна из самых скомпрометированных с точки зрения легких группа пациентов. Если у них и так затрудненное дыхание, то мы не сможем различить, это идет атака вируса или атака аллергии. Когда нет специалистов – именно аллергологов – рядом, мы можем пропустить что-то другое.

Эксперт подчеркнула, что самое главное в сложившихся реалиях – соблюдение санитарно-эпидемиологического контроля. Территория лагеря должна быть закрыта, все проходы – контролироваться, а персонал – обучен всем необходимым действиям в случае выявления заболевания.



Соболева Илона