"Аэроэкспресс" с 15 июня вводит единый тариф стоимостью 300 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

"Аэроэкспресс" с 15 июня вводит единый тариф "Стандарт" стоимостью 300 рублей, сообщает пресс-служба компании. Поездка по тарифу "Бизнес" будет стоить 800 рублей.

Генеральный директор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева подчеркнула, что новая цена отвечает запросам и одиночных пассажиров, и тех, кто путешествует компанией. Единый тариф позволит охватить все основные сегменты авиапассажиров, считает она.

"300 рублей – это ощутимо выгоднее, чем поездка в аэропорт на такси. К тому же с нами пассажир может быть уверен, что он в безопасности, что салон, в котором он едет, трижды в день проходит дезинфекционную обработку, а воздух в поезде непрерывно обеззараживается под воздействием встроенных в климатическую систему антибактериальных ламп. И есть возможность соблюдать безопасную дистанцию в просторных вагонах", – заявила она.

Бисембаева также рассказала, что с 15 июня график движения поездов восстановят в полном объеме.

"Аэроэкспресс" сократил количество рейсов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево, а также увеличил частоту движения экспресс-автобусов. Изменения внесены в график движения с 21 по 31 мая.

Отмечается, что рейсы поездов на Шереметьевском направлении отменены из-за временного закрытия в аэропорту перехода между терминалами В и Е. На время закрытия межтерминального перехода курсируют только рейсы отправлением в 7:05 и 16:05 с Белорусского вокзала и в 6:15, 8:15 и 17:15 из Шереметьево.