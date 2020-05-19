"Аэроэкспресс" сократит число рейсов между Шереметьево и Белорусским вокзалом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Аэроэкспресс" сократит количество рейсов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево, а также увеличит частоту движения экспресс-автобусов. Изменения внесут в график движения с 21 по 31 мая, сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что рейсы поездов на Шереметьевском направлении отменены из-за временного закрытия в аэропорту перехода между терминалами В и Е. На время закрытия межтерминального перехода будут курсировать только рейсы отправлением в 7:05 и 16:05 с Белорусского вокзала и в 6:15, 8:15 и 17:15 из Шереметьево.

Перевозчик напоминает, что поезда "Аэроэкспресса" прибывают в зону терминала Е, а все внутренние рейсы сейчас обслуживаются в терминале В.

Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". С 21 мая они будут отправляться каждые 30 минут с 7:00 до 21:00 в сторону аэропорта и с 7:30 до 21:30 из аэропорта.

Экспресс-автобусы следуют по платной трассе без остановок напрямую до терминала В. Время в пути составляет 20 минут.

Движение поездов межтерминального перехода столичного аэропорта Шереметьево приостановлено с 16 мая. Составы не будут курсировать до 1 июня в связи с отсутствием пассажиропотока между терминальными комплексами.

Для перемещения между северным (терминалы В, С) и южным (терминалы D, E, F, терминал Аэроэкспресс) терминальными комплексами можно выбрать один из альтернативных маршрутов с использованием общественного транспорта.