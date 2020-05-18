Движение поездов межтерминального перехода "Шереметьево" остановили

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Движение поездов межтерминального перехода столичного аэропорта Шереметьево приостановлено с 16 мая. Составы не будут курсировать до 1 июня в связи с отсутствием пассажиропотока между терминальными комплексами, говорится на сайте воздушной гавани.

"Для перемещения между северным (терминалы В, С) и южным (терминалы D, E, F, терминал Аэроэкспресс) терминальными комплексами, вы можете выбрать один из альтернативных маршрутов с использованием общественного транспорта", – рассказали в пресс-службе Шереметьево.

Отмечается, что добраться до терминала В московского аэропорта пассажиры также могут на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс". Они курсируют от станции метро "Ховрино" Замоскворецкой ветки Московского метрополитена.

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