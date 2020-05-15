Минкомсвязь назвала ближайшие даты вывозных рейсов для россиян

15:14
Фото: depositphotos/nitinut380
Минкомсвязь опубликовала расписание новых вывозных рейсов, осуществление которых планируется в срок с 16 по 25 мая. Граждан РФ намерены вывезти из Анголы, Ирана, Мальты, Малайзии, Камбоджи и других стран, сообщает Telegram-канал ведомства.
Так, 16 мая запланированы рейсы из кипрской Ларнаки в Санкт-Петербург, из Луанды (Ангола) в Москву и из Ташкента в Ростов-на-Дону.
17 мая ожидаются вылеты по направлениям Ташкент – Казань, Кишинев – Москва, Вена – Будапешт – Санкт-Петербург – Москва, Бишкек – Москва и Евреван – Воронеж.
В Минкомсвязи также рассказали, что 18 мая планируется вывезти россиян из Софии через Бухарест в Санкт-Петербург и Москву, из Баку в Азербайджан, из Еревана в Миниральные Воды, из таиландского Пхукета через Бангкок во Владивосток, Новосибирск и Москву.
Кроме того, 19 мая в расписании стоят рейсы из Ташкента и Парижа в Санкт-Петербург, из Лиссабона через испанскую Малагу в Москву. Также в столицу планируют вывезти россиян из Тегерана и Парижа.
20 мая ожидаются перелеты Мальта – Ларнака (Кипр) – Москва и Ташкент – Москва.
Помимо этого, в расписании за 21-е число значится рейс Тривандрум (Индия) – Калькутта (Индия) – Екатеринбург – Москва, за 22 мая – Тривандрум (Индия) – Калькутта (Индия) – Екатеринбург – Москва.
23 мая состоится рейс Ташкент – Новосибирск, 25 – из Душанбе в Москву. На 24-е число вывозные рейсы не намечены.
Ранее сообщалось, что более 80 граждан России, которые вернулись в страну рейсом из Шанхая, были доставлены из аэропорта Шереметьево до дома и мест обсерваций.
В перевозке пассажиров было задействовано 15 автобусов, которые обязательно проходят дезинфекцию. Кроме того, все прилетевшие россияне прошли обязательный трехэтапный санитарный контроль на территории воздушной гавани.
С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. На данный момент функционируют только вывозные рейсы из ряда стран, на которых возвращаются россияне.
За два дня более 240 россиян вернулось на родину из Турции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: