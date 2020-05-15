Минкомсвязь назвала ближайшие даты вывозных рейсов для россиян

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Минкомсвязь опубликовала расписание новых вывозных рейсов, осуществление которых планируется в срок с 16 по 25 мая. Граждан РФ намерены вывезти из Анголы, Ирана, Мальты, Малайзии, Камбоджи и других стран, сообщает Telegram-канал ведомства.

Так, 16 мая запланированы рейсы из кипрской Ларнаки в Санкт-Петербург, из Луанды (Ангола) в Москву и из Ташкента в Ростов-на-Дону.

17 мая ожидаются вылеты по направлениям Ташкент – Казань, Кишинев – Москва, Вена – Будапешт – Санкт-Петербург – Москва, Бишкек – Москва и Евреван – Воронеж.

В Минкомсвязи также рассказали, что 18 мая планируется вывезти россиян из Софии через Бухарест в Санкт-Петербург и Москву, из Баку в Азербайджан, из Еревана в Миниральные Воды, из таиландского Пхукета через Бангкок во Владивосток, Новосибирск и Москву.

Кроме того, 19 мая в расписании стоят рейсы из Ташкента и Парижа в Санкт-Петербург, из Лиссабона через испанскую Малагу в Москву. Также в столицу планируют вывезти россиян из Тегерана и Парижа.

20 мая ожидаются перелеты Мальта – Ларнака (Кипр) – Москва и Ташкент – Москва.

Помимо этого, в расписании за 21-е число значится рейс Тривандрум (Индия) – Калькутта (Индия) – Екатеринбург – Москва, за 22 мая – Тривандрум (Индия) – Калькутта (Индия) – Екатеринбург – Москва.

23 мая состоится рейс Ташкент – Новосибирск, 25 – из Душанбе в Москву. На 24-е число вывозные рейсы не намечены.

Ранее сообщалось, что более 80 граждан России, которые вернулись в страну рейсом из Шанхая, были доставлены из аэропорта Шереметьево до дома и мест обсерваций.

В перевозке пассажиров было задействовано 15 автобусов, которые обязательно проходят дезинфекцию. Кроме того, все прилетевшие россияне прошли обязательный трехэтапный санитарный контроль на территории воздушной гавани.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. На данный момент функционируют только вывозные рейсы из ряда стран, на которых возвращаются россияне.

