Более 80 вернувшихся рейсом из Шанхая россиян доставили из аэропорта до дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Более 80 граждан России, которые вернулись в страну рейсом из Шанхая, были доставлены из аэропорта Шереметьево до дома и мест обсерваций. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Так, 25 жителей Москвы и девять жителей Московской области доставлены до дома для соблюдения 14-дневного карантина, почти 50 человек были доставлены в места обсервации", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в перевозке пассажиров было задействовано 15 автобусов, которые обязательно проходят дезинфекцию. Кроме того, все прилетевшие россияне прошли обязательный трехэтапный санитарный контроль на территории воздушной гавани.

Ранее представитель авиакомпании "Аэрофлот" Юлия Спивакова выразила мнение, что восстановление международного авиасообщения может состояться в середине лета.

Она добавила, что на данный момент компания намерена сохранить усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость.

В России с 27 марта прекращено регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.

